Brugada encabeza arranque de campaña para separación de residuos en CDMX. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el arranque de la campaña “Transforma tu Ciudad: cada residuo en su lugar” con la entrega directa de tres contenedores diferenciados —verde para residuos orgánicos, gris para reciclables y naranja para no reciclables— a habitantes de la alcaldía Azcapotzalco, como parte de la estrategia para modificar la separación de residuos desde los hogares.

La dirigente capitalina recordó que a partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio entregar los residuos separados a los camiones recolectores en orgánicos, reciclables y no reciclables, medida que, según lo expuesto, busca reducir la cantidad de desechos que llega a los rellenos sanitarios y aumentar el aprovechamiento de materiales.

El anuncio se realizó durante un acto en el Parque de la República Democrática de Alemania, colonia Pro Hogar, donde Brugada informó que la Ciudad de México cuenta con 12 estaciones de transferencia que reciben diariamente alrededor de 8 mil 500 toneladas de residuos. De ese total, aproximadamente 7 mil toneladas terminan en rellenos sanitarios.

De acuerdo con la morenista, cerca de 56% de los residuos que llegan a disposición final corresponde a orgánicos, alrededor de 21% a reciclables inorgánicos y aproximadamente otro 21% a residuos no aprovechables.

“Cada persona en la Ciudad de México produce 1.07 kilogramos de residuos al día. Somos la segunda entidad que más genera en el país, por eso necesitamos iniciar el cambio desde casa”, señaló la jefa de Gobierno.

Reiteró que uno de los compromisos de su administración es que, para 2030, al menos 50% de los residuos generados en la ciudad se transformen o reciclen antes de llegar a la disposición final. Actualmente, según se informó, sólo 15% de los desechos llega separado a las estaciones de transferencia.

Como parte de la estrategia, personal del servicio de limpia, educadores ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y facilitadores de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) fueron capacitados para orientar a la población sobre la correcta separación de residuos en colonias, escuelas y espacios comunitarios.

El director de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), Roberto Castillo Cruz, indicó que con la implementación de esta campaña se prevé recuperar hasta 75% de los residuos generados en la ciudad.

En materia de infraestructura, Brugada anunció que el próximo 6 de enero se entregarán 50 camiones recolectores de residuos en coordinación con las 16 alcaldías, bajo un esquema donde por cada unidad aportada por una alcaldía, el gobierno central entregará otra adicional.