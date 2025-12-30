Brugada entrega 81 viviendas reconstruidas a familias damnificadas por sismo de septiembre de 2017

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A ocho años del sismo del 19 de septiembre de 2017, el Gobierno de la Ciudad de México entregó 81 viviendas reconstruidas a familias damnificadas en las colonias Narvarte Poniente y Obrera, en un acto que se inscribe en el cierre paulatino del proceso de reconstrucción heredado de administraciones anteriores.

Este 30 de diciembre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de 21 departamentos en el inmueble ubicado en Nicolás San Juan 304, alcaldía Benito Juárez, y de 60 viviendas en San Antonio Abad 39, alcaldía Cuauhtémoc.

La inversión pública fue de 69.6 millones de Nicolás San Juan, y de 78.5 millones de pesos para San Antonio Abad; los montos destinados a ambos proyectos suman 148.1 millones de pesos.

En Nicolás San Juan 304, el edificio original quedó al borde del colapso tras el sismo de 2017 y fue demolido en su totalidad. En su lugar se construyó un nuevo inmueble con 21 departamentos para reposición de vivienda, levantado desde cimientos y con una superficie edificada superior a los 3 mil metros cuadrados.

El predio tiene 393 metros cuadrados y la obra incorpora, además, nueve viviendas adicionales producto de redensificación. Las viviendas tienen superficies de entre 85 y casi 90 metros cuadrados.

En San Antonio Abad 39, donde originalmente habitaban 16 familias, el proyecto derivó en la construcción de 60 departamentos distribuidos en dos torres, además de espacios comerciales y estacionamientos.

De las 60 viviendas, 16 corresponden a las familias damnificadas originales y 28 fueron destinadas al Programa de Vivienda. Los departamentos tienen superficies de entre 55 y 60 metros cuadrados.

Durante el acto, Brugada afirmó: “No se va a descansar hasta que todas las familias dañadas regresen a casa, este gobierno no voltea la mirada: asume su deber y cumple”. También sostuvo que “reconstruir no es una concesión, sino una obligación del Estado frente a un fenómeno natural que puso a miles de familias en vulnerabilidad”.

El conjunto de las 81 viviendas beneficia a aproximadamente 240 personas.

La autoridad capitalina informó que los departamentos respetan el metraje previo al sismo y cuentan con instalaciones renovadas, servicios actualizados y condiciones estructurales certificadas. El costo promedio reportado fue de un millón 266 mil 454 pesos por vivienda.

En su intervención, el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, señaló que tras ocho años de trabajos se han reconstruido o rehabilitado 414 edificios afectados por el sismo en la capital del país.

Recordó que, durante la administración como jefa de Gobierno de la ahora presidenta, Claudia Sheinbaum, se impulsó el Programa de Reconstrucción y se estableció la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, que garantizó la reposición de vivienda a título gratuito para las familias damnificadas. Indicó que, a la fecha, se han entregado cerca de 20 mil 400 viviendas de un total de 22 mil 79 que registraron daños irreversibles en 2017.

Muñoz Santini detalló que entre 2019 y diciembre de 2025 se han invertido 12 mil 400 millones de pesos en la reconstrucción, a los que se suman 11 mil 500 millones de pesos adicionales desde finales de 2024. Con ello, el Gobierno capitalino proyecta una inversión acumulada de 14 mil 400 millones de pesos para concluir la totalidad de los trabajos hacia mediados de 2026.

Por su parte, Víctor Fabián Toledo, director general del Programa de Reconstrucción, informó que en la alcaldía Benito Juárez existía un universo de 2 mil 829 viviendas dañadas, de las cuales 2 mil 376 ya fueron entregadas, lo que representa 84% del total, mientras que 453 continúan en proceso.