Despiden con ceremonia al policía de la CDMX asesinado durante un robo de casa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó una ceremonia luctuosa en honor al policía segundo Román Martínez Estrada, quien perdió la vida el 28 de diciembre, tras resultar herido de bala durante un enfrentamiento armado al frustrar un robo a casa habitación en la alcaldía Álvaro Obregón.

El homicidio ocurrió luego de que dos elementos de la SSC atendieron un reporte de robo en un domicilio ubicado en la calle Lluvia y avenida Paseo del Pedregal, en la colonia Jardines del Pedregal.

De acuerdo con información de la dependencia, al llegar al lugar los policías observaron que varios sujetos salían del inmueble y, al notar la presencia policial, huyeron; uno de ellos realizó disparos contra los uniformados.

En el intercambio de fuego, estimado entre ocho y 10 disparos, Román Martínez Estrada resultó herido y logró lesionar a uno de los agresores.

El elemento fue trasladado a un hospital, donde fue diagnosticado con una herida de bala en la costilla; posteriormente se confirmó su fallecimiento. El presunto agresor también resultó herido durante el enfrentamiento.

La SSC informó que los probables responsables huyeron en una camioneta azul, la cual perdió el control y se impactó debido a los impactos de bala recibidos. Los sujetos abandonaron ese vehículo y robaron otro automóvil para continuar la fuga. Más tarde, este segundo vehículo fue localizado junto con una caja fuerte en inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La dependencia señaló que se mantiene un seguimiento mediante un cerco virtual y que se dio parte al agente del Ministerio Público; además, la Dirección General de Asuntos Internos integra una carpeta de investigación.

El fallecimiento del policía fue confirmado por el titular de la SSC, Pablo Vázquez, a través de su cuenta de X, donde escribió: "Con profundo dolor, lamento informar que mi compañero, quien esta tarde atendió el reporte de un robo a casa habitación en @AlcaldiaAO y gracias a su oportuna intervención frustró el asalto, perdió la vida”.

En el mismo mensaje añadió: “No habrá impunidad para quienes cometieron este cobarde ataque.”.

Este 29 de diciembre, la ceremonia luctuosa se realizó tras una misa de cuerpo presente en la explanada del Agrupamiento Guerrero, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El acto fue encabezado por el jefe de la policía y contó con la presencia de subsecretarios, directores generales y mandos de distintas áreas de la SSC.

Durante la ceremonia se montó una guardia de honor alrededor del féretro, al que se colocó la bandera y el kepí del elemento fallecido.

La Banda de Guerra integrada por personal de la Policía Auxiliar (PA), la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y el Agrupamiento Zorros interpretó el toque de silencio, mientras que un equipo de fusilería realizó una salva de honor.

El último pase de lista fue encabezado por el inspector general Otañez Herrera Eder Alberto, director general regional de Álvaro Obregón.

En su mensaje, Vázquez Camacho señaló: “Román no dio un paso atrás, en sus más de 30 años de servicio cumplió con su deber con determinación, con profesionalismo y con honor”.