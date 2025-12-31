CDMX despedirá 2025 con alerta doble por frío

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activa Alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del jueves 1 de enero, en la Alcaldía Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 1 a 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.

?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y mañana del jueves 01/01/2026 en @TlalpanAl.

#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UeUCFqV6Lz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 31, 2025

Recomendaciones por alerta naranja

Proteger del frío a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas.

Mantener el esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo).

Asimismo, se informa que se activa Alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para el mismo periodo de tiempo en las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.