CDMX despedirá 2025 con alerta doble por frío

Clima
CDMX despedirá 2025 con alerta doble por fríoProtección Civil activó las alertas naranja y amarilla por bajas temperaturas entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activa Alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del jueves 1 de enero, en la Alcaldía Tlalpan.
Se pronostican temperaturas de entre 1 a 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.
?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y mañana del jueves 01/01/2026 en @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 31, 2025
#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UeUCFqV6Lz
Recomendaciones por alerta naranja
- Proteger del frío a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas.
- Mantener el esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo).
Asimismo, se informa que se activa Alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para el mismo periodo de tiempo en las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 01/01/2026 en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Kc2LEGLzwq— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 31, 2025
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.