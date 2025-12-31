Clima

CDMX despedirá 2025 con alerta doble por frío

Protección Civil activó las alertas naranja y amarilla por bajas temperaturas entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.
miércoles, 31 de diciembre de 2025 · 15:49

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activa Alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del jueves 1 de enero, en la Alcaldía Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 1 a 3 grados Celsius y heladas, entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.

Recomendaciones por alerta naranja

  • Proteger del frío a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas.
  • Mantener el esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo).

Asimismo, se informa que se activa Alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para el mismo periodo de tiempo en las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 00:00 horas y las 08:00 horas.

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

