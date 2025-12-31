Comisión Ambiental de la Megalópolis pide evitar quema de pirotecnia y fogatas por Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) exhortó a los capitalinos para evitar la quema de pirotecnia, encendido de fogatas y chimeneas para reducir las emisiones de partículas a la atmósfera y tener una calidad del aire adecuada durante la madrugada del año nuevo. Incluso recomendó no trotar o andar en bicicleta el 1 de enero.

Según explicaron en comunicado, durante la temporada invernal las bajas temperaturas provocan inversiones térmicas desde las madrugadas y durante las mañanas. El aire frío queda atrapado bajo una capa de aire caliente, lo que contribuye a la acumulación de contaminantes que se descargan por actividades humanas, como el caso de las fogatas o pirotecnia.

Ese humo que generan (acumulación de contaminantes) deteriora la calidad del aire, ocasionando daños en la salud, especialmente en los grupos más sensibles: niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

También recordaron algunas recomendaciones en caso de sentir malestar por “mala calidad” del aire:

Permanecer en casa con las ventanas cerradas (para evitar que el aire contaminado ingrese); pero es muy importante asegurar que no se tienen otras fuentes de combustión al interior, como estufas, chimeneas, calentadores de agua, velas, etc.

Utilizar cubrebocas KN95 en caso de estar en exteriores.

Evitar actividades vigorosas al aire libre en la mañana del 1 de enero, tales como trotar o andar en bicicleta, porque esto incrementa la tasa de respiración y provoca que ingresen más contaminantes al cuerpo.

Reportar incendios forestales al 800-737-0000 o al 911.

En añadido a esto último, se recordó que las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de calidad del aire por partículas y por ozono se hicieron más estrictas a partir de este 26 y 27 de diciembre de 2025, e instan a la población a conocer los nuevos lineamientos en función de la protección de la salud.

Tanto estos cambios como el monitoreo de la calidad del aire en la capital mexicana se pueden ver en la web del Sistema Nacional de Información de Calidad del AIRE (SINAICA), en la página del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, en la App AIRE, o en la página de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT.

También se puede consultar el sistema de Calidad del Aire de la Megalópolis en la página web de Semarnat y/o las redes sociales de la CAMe en X: @CAMegalopolis y en Facebook: CAMegalópolis.