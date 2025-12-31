Despliegan a más de mil 300 policías para la “Fiesta Electrónica” en el Ángel de la Independencia

Policías en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Foto: SSC CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de mil 300 policías, vehículos oficiales, un helicóptero y un dron de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) serán desplegados este 31 de diciembre en la Glorieta del Ángel de la Independencia para el operativo de seguridad y vialidad con motivo de la “Fiesta Electrónica más Grande del Mundo”.

El evento será un megaconcierto de música electrónica que se desarrollará durante ocho horas, a partir de las 18:00 horas, y que implicará cierres a la circulación en Paseo de la Reforma.

De acuerdo con la SSC, el dispositivo de seguridad contempla la participación de mil 360 efectivos policiales, 288 vehículos oficiales, 15 motocicletas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), un dron de la Unidad de Inteligencia Aérea “Águila” y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que realizará sobrevuelos preventivos en la zona.

El evento está programado para iniciar a las 18:00 horas del miércoles 31 de diciembre y concluir a las 02:00 horas del 1 de enero de 2026.

Durante ese lapso, los carriles centrales de Paseo de la Reforma permanecerán cerrados desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta la Glorieta del Ahuehuete, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

La SSC informó que el operativo se realizará en coordinación con autoridades del gobierno capitalino.

En materia de movilidad, la Subsecretaría de Control de Tránsito desplegará personal para agilizar la circulación peatonal y vehicular en las zonas aledañas, además de orientar a automovilistas, peatones y visitantes ante los cortes viales previstos.

Como rutas alternas, la dependencia recomendó:

Al norte: Circuito Interior, Lieja, avenida de los Insurgentes y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Al sur: Circuito Interior, Eje 3 Poniente Río Misisipi, avenida de los Insurgentes y Eje 1 Poniente Cuauhtémoc.

Al oriente: Eje 1 Norte Rayón, avenida Chapultepec, Circuito Interior y Rivera de San Cosme.

Al poniente: Eje 2 Norte Manuel González, avenida Chapultepec y Antonio Caso.

La SSC también difundió una serie de recomendaciones dirigidas a las personas que asistan al evento:

Anticipa la salida para llegar con tiempo al evento.

Usa ropa y calzado cómodo.

Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad.

Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes.

Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión.

No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes; en caso de que haya condiciones de riesgo o sean inseguras, retirarse del lugar.

Si presencias o eres víctima de un delito, acude con el oficial más cercano.

Verifica que cuentes con todas tus pertenencias.

La cartelera del evento incluye la participación de MGMT DJ Set, Arca DJ Set, Ramiro Punte, Vel, Jehnny Beth, 3Ballmty, Mariana Bo y Kavinsky Live.