Gobierno de CDMX estima asistencia de 200 mil personas a show electrónico de Año Nuevo en Reforma. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del concierto de este martes 30 en el Zócalo capitalino donde Las Víctimas del Doctor Cerebro reunieron a 80 mil personas, hoy se estiman unas 200 mil para el concierto de Año Nuevo en Reforma.

El rock y el ska se apoderaron de la Plaza Mayor este último martes del año en un espectáculo que formó parte de la programación del festival “Luces de Invierno”, el cual concluirá oficialmente con el show de música electrónica esta noche para recibir el 2026.

Con el título de “La fiesta electrónica más grande del mundo”, la Secretaría de Cultura capitalina tendrá en masivo gratuito a MGMT DJ Set, ARCA DJ Set, KAVINSKY, Mariana Bo, 3BALLMTY, VEL, Ramiro Puente y Jehnny Beth.

Esto a partir de las 18:00 horas, frente al Ángel de la Independencia en Avenida Reforma, en una fiesta que se extenderá hasta las 02:00 am del 1 de enero de 2026.

Dado que apenas unos días antes se realizó el montaje del escenario, lo que derivó en cierres viales aledañas a Paseo de la Reforma, la recomendación es evitar la zona y tomar rutas alternas en auto, o bien transporte público. De hecho, la Línea 7 del transporte Metrobús, continúa brindando su servicio por el carril lateral en dirección a Campo Marte, de Hamburgo a El Ángel de la Independencia.

Para esta noche se esperan a 200 mil personas, y el gobierno capitalino dio a conocer un dispositivo especial que contará con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Consejería Jurídica y el Instituto de Verificación Administrativa.

Dicha colaboración permitirá atender emergencias médicas, controlar accesos, y responder ante cualquier eventualidad derivada de la alta concentración de personas.

El concierto de ‘Fin de Año’ se ha vuelto una constante en la capital mexicana en años recientes, y este último día de 2025 reunirá a figuras nacionales e internacionales de la escena electrónica con propuestas sonoras diversas que van del electro-pop, el techno, el synthwave y fusión con sonidos urbanos y fusiones contemporáneas.

En años anteriores ha habido otras figuras como Rubén Blades y Los Ángeles Azules que reunieron a un estimado de 120 mil personas.