Mueren dos personas en dos ataques con armas de fuego en la CDMX

Joven detenido por un ataque con arma de fuego en la alcaldía Venustiano Carraza, en el que al menos una persona falleció por los impactos de bala. Foto: SSC CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En el penúltimo día del 2025, la capital mexicana registró dos ataques directos con armas de fuego, en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, que dejaron un saldo de dos personas sin vida, que fueron víctimas de disparos de arma de fuego.

Este 31 de diciembre, a las 20:50 horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que: “Tomó conocimiento de una persona sin vida derivado de un impacto de arma de fuego en la cabeza, al interior de un restaurante de venta de pescados y mariscos localizado en el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, y una persona lesionada”.

La dependencia relató que la víctima se encontraba en el local cuando un hombre se aproximó, apuntó un arma contra su cabeza y disparó. El presunto homicida huyó a bordo de una motocicleta, a la cual los uniformados dan seguimiento a través de un cerco virtual.

En el comunicado, con “información en desarrollo”, la SSC precisó que ya dio parte a las autoridades para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes.

Homicidio en Venustiano Carranza

Horas antes del ataque directo en el Centro Histórico, la dependencia notificó que, en respuesta a un reporte, sus oficiales atendieron a un hombre de 40 años y una mujer de 24, quienes se encontraban heridos al interior de un automóvil blanco, en las calles Japón y Jerusalén, de la colonia Romero Rubio, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Paramédicos llegaron al lugar y trasladaron a la mujer a un hospital con heridas de arma de fuego en el glúteo izquierdo y en la pierna derecha; mientras que diagnosticaron al hombre sin signos vitales con lesiones en la cara y el cráneo.

La zona fue acordonada y se informó a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes.

El reporte de la emergencia fue emitido por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte. En el sitio, un testigo de los hechos dijo a las autoridades que una motocicleta, rojo con negro, se emparejó con el automóvil de las víctimas, apuntó con una pistola contra ellos y disparó.

La SSC aseguró que, tras una persecución en la alcaldía Gustavo A. Madero, sus elementos detuvieron a dos presuntos responsables del homicidio, en posesión de dos pistolas.

Relató que ubicaron a los sospechosos a través de un cerco virtual implementado por personal de C2 Norte, quienes dieron seguimiento a la ruta de escape e informaron a los uniformados en campo que se encontraban en el perímetro de la colonia San Juan de Aragón.

Los señalados fueron interceptados en la avenida 412 y la calle 1503; tras su detención, les realizaron una revisión en la que les aseguraron dos armas de fuego cortas y 15 cartuchos útiles.

Las armas y cartuchos asegurados. Foto: SSC CDMX

Uno de los aprehendidos, de 20 años, presentó una herida en el glúteo izquierdo, por lo que fue trasladado a un hospital con custodia policial.

El otro, de 18 años, fue detenido, informado de sus derechos de ley y puesto a disposición, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.