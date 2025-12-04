Brugada llama a ciudadanos a “ponerse en orden” en impuestos; ofrece apoyos fiscales

Conferencia de Clara Brugada. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presentación del Presupuesto 2026 colocó a la recaudación ciudadana en el centro de la estrategia financiera del Gobierno capitalino, pues la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a ponerse al corriente en impuestos y sostuvo que los beneficios fiscales previstos para 2026 buscan ampliar la base contributiva que sostendrá obras, movilidad y programas sociales.

“Los resultados positivos que permiten finanzas sanas en la ciudad son gracias al compromiso de las y los ciudadanos que llevan al corriente el pago de impuestos”, afirmó la mandataria capitalina, este jueves 4 de diciembre en conferencia, donde enmarcó el paquete económico como una apuesta por la austeridad, las finanzas sanas y la inversión en infraestructura, movilidad, agua y programas sociales.

“Capitalinos, capitalinas, es el momento de ponerse en orden, en su casa, en su comercio, con estos beneficios, con estos apoyos fiscales”, dijo Brugada al exhortar a regularizarse mediante el programa que plantea 100% de descuento en multas y recargos del impuesto predial, 90% en infracciones de tránsito y agua, y cuotas únicas de mil pesos para viviendas y 2 mil para pequeños comercios, siempre que las cuentas estén al corriente en la boleta vigente.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), 2.4 millones de cuentas serían beneficiadas.

Prioridades del gasto y continuidad de obras estratégicas

Aunque el proyecto de presupuesto ya había sido entregado al Congreso local el 28 de noviembre último, Brugada detalló públicamente los rubros prioritarios para 2026: infraestructura urbana, movilidad, agua y drenaje, bienestar, seguridad, vivienda y alcaldías.

En inversión pública, el gobierno estima recursos por 58 mil millones de pesos, lo que en dos años representa un aumento acumulado de 55%, así como 31% respecto al año anterior.

Entre las obras mencionadas están la repavimentación de 250 kilómetros de vialidades primarias, la construcción de 38 nuevas Utopías, infraestructura hidráulica, escuelas, parques y dos nuevas plantas de transformación de residuos.

Para movilidad, el gobierno contempla 44 mil millones de pesos, con 25 mil millones para el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y recursos para el inicio de la intervención en Línea 3, nuevas líneas de Cablebús y ampliación de rutas de electromovilidad.

En materia ambiental, el paquete prevé 12 mil millones para Suelo de Conservación, programas de reducción de emisiones, atención veterinaria y áreas naturales protegidas.

El presupuesto para las 16 alcaldías considera un incremento de 7.5%, equivalente a más de 4 mil millones de pesos adicionales.