Brugada prevé invertir más de 7 mmdp en infraestructura vinculada al Mundial de 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Para el próximo año, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la morenista Clara Brugada, prevé invertir más de 7 mil 500 millones de pesos en proyectos de infraestructura vinculados al Mundial de Futbol 2026, recursos que, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), se canalizarán a obras de movilidad y modernización urbana que seguirán en operación después del torneo.

Durante la presentación del Presupuesto 2026, el titular de la dependencia, Juan Pablo de Botton, explicó que esta inversión forma parte del paquete económico enviado al Congreso de la Ciudad de México el pasado 28 de noviembre, y afirmó que se trata de “obras de beneficio permanente” para los capitalinos, que además buscan garantizar una buena experiencia a los visitantes durante el Mundial.

De acuerdo con la versión oficial, los más de 7 mil 500 millones de pesos se destinarán, entre otros proyectos, a:

La adquisición de 17 nuevos trenes ligeros para la ruta Taxqueña–Xochimilco.

La modernización del alumbrado de las calles del Centro Histórico.

La construcción de la Línea 14 del trolebús, que conectará Ciudad Universitaria con el CETRAM Huipulco.

La transformación de la Calzada de Tlalpan, en coordinación con otros proyectos de movilidad.

Estas obras se integran al presupuesto del sector movilidad que, para 2026 contempla 44 mil millones de pesos, con una asignación de 25 mil millones al Metro y recursos adicionales para nuevas líneas de Cablebús y rutas de electromovilidad, según lo expuesto por el gobierno capitalino.

De Botton también ubicó la inversión relacionada con el Mundial dentro del aumento general a la inversión pública, que en 2026 ascendería a 57 mil 911 millones de pesos, un crecimiento de 31.2% respecto a lo aprobado para 2024, apoyado en el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), constituido en marzo de 2025.

El funcionario sostuvo que el objetivo es que los recursos se orienten a proyectos “productivos” en materia de obras, movilidad, agua y seguridad, en un contexto en el que la administración local afirma mantener finanzas sanas, sin creación de nuevos impuestos y con una reducción de la deuda de 0.5% en términos reales.

En la misma presentación, el funcionario reiteró que no se contemplan nuevos impuestos para 2026 y que la Ciudad de México mantiene la proporción más alta de ingresos propios del país, equivalentes a 51% del total previsto para el próximo año.

La estrategia financiera descansa en medidas como la continuidad del programa de Licencia Permanente —que se mantendrá en mil 500 pesos y aportaría alrededor de mil 500 millones de pesos adicionales al fideicomiso de movilidad—, la ampliación del subsidio a la tenencia vehicular y un plan de regularización de adeudos de predial, agua y multas de tránsito, que incluye condonaciones de multas y recargos y cuotas únicas para viviendas y pequeños comercios.

El Gobierno capitalino sostuvo que estos ingresos adicionales y el fortalecimiento de la base contributiva permitirán financiar la ampliación de proyectos de movilidad, entre ellos los que se vinculan al Mundial 2026 y que, según su planteamiento, deberán continuar operando una vez concluido el evento.

La inversión para el Mundial se presentó dentro de un paquete económico que contempla 314 mil millones de pesos para 2026, con énfasis en movilidad, obras públicas y programas sociales, así como un aumento de 7.5% en el presupuesto general respecto al año anterior.

El Gobierno afirmó que su intención es que las intervenciones relacionadas con el torneo formen parte de una infraestructura mayor que seguirá en operación tras el evento, particularmente en corredores estratégicos de transporte.