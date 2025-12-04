Brugada propone exentar tenencia a vehículos de hasta 638 mil pesos; sigue la licencia permanente

Pago de tenencia y otros servicios en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México anunció la ampliación del límite para exentar la tenencia vehicular, así como la continuidad del programa de Licencia Permanente durante 2026.

Las medidas se dieron a conocer durante la conferencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para dar a conocer la propuesta de presupuesto para el próximo año.

El secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, informó que en 2026 se elevará el límite para exentar la tenencia vehicular de 250 mil a 638 mil pesos, IVA incluido.

Con esta medida se espera una recaudación por 4 mil 582 millones de pesos en este rubro.

Asimismo, se espera la emisión de un millón de licencias adicionales, lo que generará alrededor de mil 500 millones de pesos para el fideicomiso destinado a movilidad y transporte.

En su intervención, De Botton sostuvo que la Ciudad de México mantiene la mayor proporción de ingresos propios del país —51% del total estimado para 2026— y señaló que se prevé una reducción de la deuda en 0.5% en términos reales, así como una calificación crediticia en nivel máximo.