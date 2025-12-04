CDMX eleva el tope para exentar la tenencia vehicular en 2026 Â¿en cuÃ¡nto quedÃ³?

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El Gobierno de la Ciudad de MÃ©xico informÃ³ que el tope de valor para exentar el pago de la tenencia vehicular pasarÃ¡ a 638 mil pesos con IVA incluido a partir de 2026. De acuerdo con informaciÃ³n difundida por la SecretarÃ­a de AdministraciÃ³n y Finanzas, el nuevo umbral sustituirÃ¡ el lÃ­mite vigente de 250 mil pesos con IVA que se mantuvo en los Ãºltimos ejercicios fiscales.

El ajuste ampliarÃ¡ el nÃºmero de vehÃ­culos que podrÃ¡n obtener el subsidio del 100% del impuesto de tenencia, siempre que los propietarios cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad local. Entre ellos se encuentran el pago puntual del refrendo anual, estar al corriente en obligaciones previas y realizar el trÃ¡mite en el periodo autorizado.

AnÃ¡lisis, contexto y hechos. Da clic y sÃ­guenos en Google Noticias

Fuentes consultadas seÃ±alaron que la actualizaciÃ³n forma parte del Paquete EconÃ³mico 2026 enviado al Congreso capitalino, donde se incluyÃ³ la propuesta para elevar el valor mÃ¡ximo del vehÃ­culo con el fin de mantener la recaudaciÃ³n proyectada y actualizar parÃ¡metros no modificados desde hace mÃ¡s de una dÃ©cada.

Requisitos y condiciones para acceder al beneficio

El gobierno local indicÃ³ que para acceder al subsidio se deben cumplir las siguientes condiciones:

Que el valor del vehÃ­culo, segÃºn factura o documento vigente, no exceda 638 mil pesos con IVA.

Que el propietario pague el refrendo correspondiente al ejercicio fiscal.

Que los adeudos de tenencias de aÃ±os previos estÃ©n cubiertos.

Que el trÃ¡mite se realice entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026.

Para motocicletas, la autoridad mantendrÃ¡ un tope distinto, el cual permanece en 250 mil pesos con IVA. La administraciÃ³n capitalina informÃ³ que este segmento conservarÃ¡ su lÃ­mite debido a la estructura fiscal vigente para vehÃ­culos de menor cilindraje.

VehÃ­culos cuyo valor rebase el nuevo lÃ­mite deberÃ¡n cubrir el pago total de tenencia, conforme a las tarifas aplicables para 2026. Los propietarios que adquieran unidades nuevas durante los primeros meses del aÃ±o podrÃ¡n solicitar el subsidio si cumplen los requisitos dentro del periodo establecido.

Proyecciones de recaudaciÃ³n y razones del ajuste

Datos presentados en el marco del Paquete EconÃ³mico indican que el gobierno estima una recaudaciÃ³n de 4 mil 582 millones de pesos por concepto de tenencia en 2026. La actualizaciÃ³n del valor mÃ¡ximo del vehÃ­culo pretende que mÃ¡s unidades se registren en la Ciudad de MÃ©xico y utilicen la exenciÃ³n como incentivo para mantener sus trÃ¡mites en la capital.

Autoridades mencionaron que el lÃ­mite no se ajustaba desde 2012, por lo que la modificaciÃ³n busca actualizar la tabla fiscal conforme al comportamiento del mercado automotriz. Diversas fuentes seÃ±alaron que el nÃºmero de vehÃ­culos cuyo valor supera el tope anterior creciÃ³ durante los Ãºltimos aÃ±os, lo que redujo la cantidad de contribuyentes que podÃ­a acceder al beneficio de exenciÃ³n.

El gobierno indicÃ³ que la medida permitirÃ¡ que autos de gama media y algunos modelos recientes entren nuevamente en el rango del subsidio. Los datos disponibles apuntan a que el incremento del tope responde principalmente al ajuste inflacionario y al comportamiento del sector automotriz durante la Ãºltima dÃ©cada.