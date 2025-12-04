Congreso CDMX: cuatro diputados del PVEM se cambian a Morena; oposición acusa sobrerrepresentación

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En el Congreso de la Ciudad de México, cuatro diputados siglados por PVEM anunciaron su separación de esa bancada y su incorporación al grupo parlamentario de Morena, lo que reconfigura la correlación de fuerzas al interior del Legislativo local y reaviva el conflicto político entre el oficialismo y la oposición por la supuesta sobrerrepresentación obtenida desde el inicio de la III Legislatura.

Este jueves 4 de diciembre, los legisladores Juan Estuardo Rubio Gualito, Israel Moreno Rivera, Víctor Varela e Iliana Ivone Sánchez notificaron en comunicados prácticamente idénticos y dirigidos a la Mesa Directiva su salida del PVEM:

“La determinación antes referida obedece a una valoración personal y política sobre mi desempeño legislativo, por lo que solicito se realicen las actualizaciones parlamentarias que correspondan y se comunique al pleno del Congreso de la Ciudad de México, así como se publique en la Gaceta Parlamentaria para su mayor difusión”.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, informó su integración inmediata a la bancada guinda. Con estos movimientos, Morena pasa de 24 a 27 diputaciones, mientras que el PVEM se queda con siete, después de que la legisladora Alejandra Pérez Córdova, previamente adscrita administrativamente a Morena, regresó al grupo ecologista para compensar la salida de los cuatro legisladores.

Con el reacomodo, el PVEM pierde también la presidencia de las comisiones de Desarrollo Urbano y Bienestar Social, encabezadas por Moreno y Varela, respectivamente.

Desde la dirigencia del Verde, Jesús Sesma sostuvo que estos cambios fortalecen a su bancada: “Nos unieron más que nunca”, y señaló que prevén ajustes en procedimientos legislativos donde, por reglamento, el PVEM mantiene prerrogativas como tercera fuerza política.

Oposición acusa fraude de sobrerrepresentación

El reposicionamiento de Morena detonó una confrontación directa con el PAN y el PRI sobre la integración del Congreso capitalino. Para la oposición, el retorno de los diputados confirma lo que consideraron una simulación para otorgar a Morena una mayoría artificial al inicio de la Legislatura.

El coordinador del PAN, Andrés Atayde, afirmó que los cuatro legisladores “simularon estar en el PVEM” para ampliar la presencia morenista en el reparto de diputaciones.

Señaló: “Las autoridades electorales le fallaron a las y los chilangos. Avalar esta sobrerrepresentación es permitir un fraude a la ley y a la ciudadanía”.

El panista subrayó que el Congreso no refleja el resultado electoral, donde la alianza oficialista obtuvo 48% y la oposición 47% de la votación.

En un posicionamiento aparte, el grupo parlamentario del PAN sostuvo que estos movimientos “consuman el fraude de sobrerrepresentación” y acusó “trampas”, “compra de conciencias” y “artimañas ilegales”.

El vicecoordinador Diego Garrido aseguró que se trata de un “fraude procesal” y dijo que acudirán a instancias electorales y jurisdiccionales: “Nadie puede brincar de bancada amparándose en excusas que no tienen validez”.

El PRI también cuestionó los cambios. Su coordinadora, Tania Larios, señaló que con la salida de los cuatro legisladores “se caen las máscaras” y dijo que se evidencia una sobrerrepresentación “violando la ley” para beneficiar al bloque oficialista.

Morena afirma que se ejerce un derecho constitucional y acusa al PAN de ser “experto en fraudes electorales”

Desde el pleno, Xóchitl Bravo defendió la validez de los movimientos legislativos: “Hay un derecho que se llama libre asociación y está en la Constitución”.

Entonces, retó al PAN a impugnar ante tribunales: “No le tenemos miedo absolutamente a nada”.

En el boletín de Morena, Bravo afirmó: “Si hay expertos en fraudes electorales, ahí están los panistas. Y fraudes presidenciales electorales, demostrados, constatados”.

La coordinadora adelantó que Morena y sus aliados impulsarán una reforma electoral local para reducir diputaciones plurinominales: “Vamos por menos plurinominales, eso se llama congruencia política”, y aseguró que el bloque de la Transformación permanece cohesionado con 46 legisladores, mientras que la alianza Morena, PVEM y Partido del Trabajo (PT) se mantiene firme.