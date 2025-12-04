“Cuauhtémoc Cero Serofobia”: aplican más de 15 mil pruebas rápidas gratuitas de VIH

En la delegación Cuauhtémoc se aplicaron pruebas rápidas gratuitas de VIH . Foto: @AlcCuauhtemocMx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Alcaldía Cuauhtémoc reportó la aplicación de más de 15 mil pruebas rápidas gratuitas de VIH en el marco del programa “Cuauhtémoc Cero Serofobia”, impulsado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

La demarcación emitió un boletín en el que afirmó que estas acciones forman parte de más de 50 jornadas de prevención realizadas en Cuauhtémoc.

La jornada más reciente se llevó a cabo en el Jardín Pushkin y estuvo encabezada por la Dirección General de Desarrollo Social.

De acuerdo con la alcaldía encabezada por Rojo de la Vega, además de las pruebas, se distribuyeron “miles” de condones y ofrecieron servicios de salud gratuitos sin restricciones de acceso.

Con lo anterior, más de 360 personas fueron canalizadas de manera inmediata a servicios médicos especializados, con seguimiento clínico continuo.

El comunicado sostiene que la serofobia continúa siendo un factor que desalienta a muchas personas a realizarse pruebas o buscar atención, y enmarca la estrategia local en un contexto global de más de 40 millones de personas que viven con VIH en el mundo y cerca de 400 mil en México.

La actividad contó con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil.