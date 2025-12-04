Instalarán centros de rehabilitación para personas con discapacidad en Utopías de la CDMX

Centros de rehabilitación en Utopías de la CDMX. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de nuevos centros públicos de habilitación y rehabilitación gratuitos dentro de las Utopías que se construirán en cada alcaldía, como parte de una política de inclusión dirigida a atender a personas con discapacidad.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la administración encabezada por Clara Brugada planteó una red integrada al Sistema de Cuidados, orientada a reducir barreras sociales y económicas, con especial prioridad para mujeres, niñas y poblaciones que enfrentan mayores obstáculos de acceso.

En representación de la jefa de Gobierno, la secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, señaló que la instrucción es que cada alcaldía cuente con un espacio especializado. Y explicó que existe una “marcada mercantilización” de estos servicios en la ciudad, por lo que la estrategia busca ampliar la atención pública y gratuita con infraestructura moderna.

De acuerdo con la información oficial, los centros serán diseñados según las necesidades de cada demarcación, aunque la funcionaria solo reveló detalles de 13 alcaldías, además de la creación de un centro de rehabilitación geriátrica especializado en demencias, cuya ubicación no detalló.

De acuerdo con Damián González, así será la distribución:

En Azcapotzalco se edificará un centro de rehabilitación deportiva.

Gustavo A. Madero, uno especializado en discapacidad motriz, psicosocial e intelectual con equinoterapia.

Venustiano Carranza: un centro de apoyo para personas ciegas y con baja visión.

En Miguel Hidalgo habrá una escuela de formación para personas con discapacidad y una biblioteca en sistema Braille.

En la Cuauhtémoc se instalará un centro de rehabilitación neurológica.

Coyoacán contará un espacio para atender a personas con mal de Parkinson.

Benito Juárez tendrá un centro de prevención y rehabilitación física.

Iztapalapa tendrá uno para personas con discapacidad múltiple.

Xochimilco contará con un espacio para infancias con discapacidad.

Milpa Alta obtendrá un centro dirigido a personas con discapacidad auditiva.

Álvaro Obregón tendrá un centro para personas con autismo.

Cuajimalpa: uno de rehabilitación física e intelectual para niñas, niños y adolescentes.

En la Magdalena Contreras habrá un centro para personas con síndrome de Down.

La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, sostuvo que la Ciudad de México es la entidad con mayor número de habitantes con discapacidad, de los 8.8 millones registrados en el país y vinculó el anuncio con los programas Salud que Late desde los Hogares y Salud que Pasa por mi Casa, que llevan atención a viviendas y comunidades.

Durante el evento, la coordinadora del Sistema de Cuidados, Chantal Crespy Serrato, recordó el modelo de Casas de las Tres R —Revalorar, Reducir y Redistribuir—, que incluye la construcción de 200 casas durante el sexenio: 100 en Utopías y 100 en zonas con mayores niveles de pobreza.

Estas instalaciones contarán con lavandería comunitaria, comedor social, casa de día para personas adultas mayores y centros de rehabilitación con hidroterapia, electroterapia, mecanoterapia, terapia de lenguaje y salas multisensoriales.