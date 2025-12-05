Alcaldías de la CDMX piden aumentos presupuestales desde el 10 hasta el 85%

Las alcaldesas de la Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimilco, Alessandra Rojo de la Vega, Aleida Alavez y Circe Camacho, respectivamente. Foto: Miguel Dimayuga y Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXCIO (apro) .- Para 2026, las 16 alcaldías solicitaron al Congreso de la Ciudad de México incrementos presupuestales que van de 10% a 85% respecto a lo que ejercen este año, pero en su proyecto de Presupuesto de Egresos el Gobierno capitalino —encabezado por Clara Brugada— propone asignar 57 mil 600 millones de pesos a las demarcaciones, es decir, un aumento de 7.5 por ciento, menor al que pidió cada alcaldía.

Las tres alcaldías que, en sus respectivas mesas de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, solicitaron los incrementos más altos fueron Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimilco.

Cuauhtémoc, encabezada por la opositora, Alessandra Rojo de la Vega, presentó la petición más elevada, al pedir 85% más para alcanzar un presupuesto de 7 mil 681 millones de pesos.

Le siguieron Iztapalapa (cuya alcaldesa es Aleida Alavez) y Xochimilco (Circe Camacho), ambas con solicitudes de 15% de incremento: la primera planteó un techo de 8 mil 324 millones y la segunda de 3 mil 7 millones de pesos.

Las comparecencias, realizadas como parte del análisis del Paquete Económico 2026, exhibieron una misma tendencia: ninguna demarcación considera suficiente el techo presupuestal propuesto.

Argumentaron la falta de capacidad operativa, rezago en infraestructura, pagos obligatorios por laudos, inversión en seguridad, mantenimiento urbano y, en varios casos, preparación para la Copa Mundial de Futbol 2026, donde la capital será sede.

La única alcaldía que no compareció fue Miguel Hidalgo, cuyo titular, Mauricio Tabe, pidió reponer la sesión.

Solicitudes de incremento: de 10% hasta 85% más de lo planteado

De acuerdo con los montos presentados a legisladores y el proyecto de presupuesto:

Cuauhtémoc: Pidió 7 mil 681 millones de pesos, lo que representa un incremento de 85% respecto a su presupuesto actual. El proyecto del Gobierno capitalino le asigna 4 mil 463 millones, es decir, 3 mil 218 millones menos de lo solicitado.

Benito Juárez: Pidió 3 mil 420 millones, un incremento de 15 por ciento. El proyecto plantea 2 mil 993 millones, 427 millones menos.

Cuajimalpa: Pidió 2 mil 489 millones, equivalente a 12% más. El Gobierno propone 2 mil 389 millones, 100 millones menos.

Coyoacán: Solicitó 3 mil 855 millones, un incremento de 10 por ciento. La propuesta del Gobierno es de 3 mil 499 millones, 356 millones debajo de lo solicitado.

Iztapalapa: Solicitó 8 mil 324 millones, equivalente a 15% más. El techo planteado es de 7 mil 773 millones, 551 millones por debajo de la petición.

Xochimilco: Pidió 3 mil 007 millones, que representan 15% más que este año. El proyecto le asigna 2 mil 812 millones, 195 millones menos.

Magdalena Contreras: Pidió 2 mil 448 millones, lo que equivale a 14% más. El proyecto le otorga 2 mil 337 millones, 111 millones menos.

Tlalpan: Solicitó 3 mil 862 millones, también un incremento de 14 por ciento. El proyecto establece 2 mil 641 millones, mil 221 millones por debajo de su petición.

Álvaro Obregón: Solicitó 4 mil 384 millones, que representan 11% más que este año. El Gobierno propone 4 mil 246 millones, 138 millones menos.

Iztacalco: Solicitó 2 mil 848 millones, un aumento de 10.72 por ciento. El proyecto le asigna 2 mil 777 millones, 71 millones menos.

Venustiano Carranza: Solicitó 4 mil 324 millones. El proyecto establece 3 mil 713 millones, es decir, 611 millones menos.

Tláhuac: Pidió 2 mil 900 millones. La propuesta del Gobierno es de 2 mil 418 millones, 482 millones por debajo.

Azcapotzalco: Solicitó 2 mil 920 millones. El proyecto le asigna 2 mil 642 millones, 278 millones menos.

Milpa Alta: Solicitó 2 mil 148 millones. El proyecto plantea 2 mil 062 millones, 86 millones menos.

Gustavo A. Madero: Solicitó 6 mil 368 millones. El techo planteado es de 6 mil 339 millones, 29 millones menos.

En todos los casos, las solicitudes rebasan el monto asignado por el gobierno capitalino en el Paquete Económico.