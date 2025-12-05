Basílica de Guadalupe: SSC emite las siguientes recomendaciones para transeúntes y peregrinos

Basílica de Guadalupe
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Ante el incremento de peregrinos que llegan a la Basílica de Guadalupe por el 494 aniversario de la Aparición de la Virgen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que varias vialidades en la zona registran afectaciones y que policías realizan desvíos, cortes y ajustes a la circulación vehicular para atender la concentración de feligreses nacionales y extranjeros.
En una tarjeta informativa, la dependencia señaló que la presencia constante de contingentes modifica el tránsito habitual y difundió una serie de recomendaciones para automovilistas, con el fin de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de quienes circulan por el área.
Las recomendaciones para automovilistas son:
- Respetar las indicaciones de los policías de Tránsito, principalmente en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.
- Recordar que los peregrinos tienen preferencia de paso, tanto en los cruces como en las vialidades, por lo que se debe reducir la velocidad.
- Ceder el paso y respetar las señales, ya que los peregrinos circulan a baja velocidad.
- Consultar con anticipación los cierres y desvíos a la circulación en las inmediaciones del recinto religioso.
La SSC también sugirió medidas para quienes necesiten desplazarse por la zona: anticipar la salida, planear rutas de viaje, identificar vías alternas y considerar el uso de transporte público.