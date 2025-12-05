Basílica de Guadalupe: SSC emite las siguientes recomendaciones para transeúntes y peregrinos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Ante el incremento de peregrinos que llegan a la Basílica de Guadalupe por el 494 aniversario de la Aparición de la Virgen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que varias vialidades en la zona registran afectaciones y que policías realizan desvíos, cortes y ajustes a la circulación vehicular para atender la concentración de feligreses nacionales y extranjeros.

En una tarjeta informativa, la dependencia señaló que la presencia constante de contingentes modifica el tránsito habitual y difundió una serie de recomendaciones para automovilistas, con el fin de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de quienes circulan por el área.

Las recomendaciones para automovilistas son:

Respetar las indicaciones de los policías de Tránsito, principalmente en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

Recordar que los peregrinos tienen preferencia de paso, tanto en los cruces como en las vialidades, por lo que se debe reducir la velocidad.

Ceder el paso y respetar las señales, ya que los peregrinos circulan a baja velocidad.

Consultar con anticipación los cierres y desvíos a la circulación en las inmediaciones del recinto religioso.

La SSC también sugirió medidas para quienes necesiten desplazarse por la zona: anticipar la salida, planear rutas de viaje, identificar vías alternas y considerar el uso de transporte público.