Basílica de Guadalupe

Basílica de Guadalupe: SSC emite las siguientes recomendaciones para transeúntes y peregrinos

La dependencia señaló que la presencia constante de contingentes modifica el tránsito habitual y difundió una serie de recomendaciones para automovilistas, con el fin de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de quienes circulan por el área.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
viernes, 5 de diciembre de 2025 · 20:43

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .-  Ante el incremento de peregrinos que llegan a la Basílica de Guadalupe por el 494 aniversario de la Aparición de la Virgen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que varias vialidades en la zona registran afectaciones y que policías realizan desvíos, cortes y ajustes a la circulación vehicular para atender la concentración de feligreses nacionales y extranjeros. 

En una tarjeta informativa, la dependencia señaló que la presencia constante de contingentes modifica el tránsito habitual y difundió una serie de recomendaciones para automovilistas, con el fin de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de quienes circulan por el área. 

Las recomendaciones para automovilistas son: 

  • Respetar las indicaciones de los policías de Tránsito, principalmente en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. 
  • Recordar que los peregrinos tienen preferencia de paso, tanto en los cruces como en las vialidades, por lo que se debe reducir la velocidad. 
  • Ceder el paso y respetar las señales, ya que los peregrinos circulan a baja velocidad. 
  • Consultar con anticipación los cierres y desvíos a la circulación en las inmediaciones del recinto religioso. 

La SSC también sugirió medidas para quienes necesiten desplazarse por la zona: anticipar la salida, planear rutas de viaje, identificar vías alternas y considerar el uso de transporte público. 

Más de
Basílica de Guadalupe Virgen de Guadalupe peregrinos SSC CDMX

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias