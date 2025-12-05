Claves para entender la polémica entre Mauricio Tabe y el Congreso de la CDMX

Mauricio Tabe: razones y antecedentes del conflicto por su comparecencia en el Congreso de CDMX.. Foto: @mauriciotabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El análisis del presupuesto 2026 para la Alcaldía Miguel Hidalgo derivó en un conflicto entre el alcalde Mauricio Tabe y el Congreso de la Ciudad de México, luego de que el funcionario no se presentó a la comparecencia convocada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La comisión registró la inasistencia y notificó que presentaría una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General por no entregar el informe presupuestal en los términos establecidos.

La comparecencia formaba parte del proceso legislativo para revisar el ejercicio del gasto, los contratos y las obras del año en curso, así como la proyección presupuestal para el siguiente periodo fiscal. La ausencia del alcalde impidió que los diputados realizaran preguntas directas sobre el manejo financiero y sobre proyectos en ejecución dentro de la demarcación.

La comisión determinó que la inasistencia debía registrarse conforme a la normatividad vigente y continuó el proceso legislativo con la información documental entregada previamente por la alcaldía. Al asentarse la falta, la revisión avanzó hacia la fase de dictamen y hacia la integración de observaciones, mientras se procedía a preparar documentación administrativa para la Contraloría.

Los argumentos del Congreso de la CDMX

El Congreso informó que la solicitud de Tabe para reponer la comparecencia no procedió porque no cumplió con los requisitos establecidos para modificar una sesión programada. De acuerdo con la comisión, la petición se presentó fuera de los plazos formales y se dirigió a una instancia que no tenía atribuciones para autorizar cambios en el calendario.

La comisión también señaló que la normativa no contempla la reposición bajo las condiciones planteadas. Según el órgano legislativo, el procedimiento presupuestal exige la presentación del titular de la alcaldía en el momento y sede designados, y cualquier modificación debe ajustarse a los lineamientos oficiales, lo que no ocurrió en este caso.

Los diputados afirmaron que la comparecencia resulta esencial para clarificar dudas sobre contratos, pagos y ejecución del gasto. Entre los puntos que buscaban revisar se encontraban obras en proceso, adquisiciones y posibles inconsistencias detectadas durante el análisis anual. Sin la participación del alcalde, la comisión indicó que esos cuestionamientos no podían realizarse de manera directa.

La postura de Mauricio Tabe

Mauricio Tabe explicó que no ingresó a la comparecencia debido a un cambio de salón realizado previo al inicio de la sesión. Señaló que el ajuste impedía el acceso de integrantes de su equipo de trabajo y de medios de comunicación, lo que, según su postura, no garantizaba condiciones adecuadas para participar en un ejercicio institucional.

El alcalde afirmó que estaba dispuesto a comparecer siempre que se respetaran las reglas formales del proceso y que la sesión se desarrollara en un espacio que permitiera la participación de su equipo técnico. Indicó que el cambio de sede provocó incertidumbre sobre el desarrollo de la sesión y que la alcaldía cumplió con la entrega de información mediante los canales administrativos correspondientes.

Tras conocer que la comisión rechazó reponer la comparecencia, Tabe señaló que la decisión respondía a razones políticas y reiteró que solicitaría que el procedimiento se revisara conforme a lo previsto en la normatividad aplicable. Añadió que la alcaldía mantendría la disposición de colaborar con las autoridades legislativas y administrativas en el proceso presupuestal.

El impacto en el proceso de presupuesto 2026

La comparecencia presupuestal es una etapa prevista para que los titulares de las alcaldías expongan de manera pública el estado del ejercicio del gasto y detallen los proyectos contemplados para el siguiente año. Sin la asistencia del alcalde, la revisión quedó sujeta a los documentos entregados por la administración local y a la información obtenida por la comisión durante el proceso de análisis.

Los legisladores indicaron que la ausencia limita la capacidad de realizar preguntas específicas sobre asignaciones, montos y avances de obra. El Congreso continuará con la evaluación del presupuesto con base en los reportes escritos y las observaciones ya integradas.

La denuncia ante la Contraloría General seguirá su curso administrativo. La autoridad deberá determinar si la falta de comparecencia constituye una omisión prevista en la legislación aplicable. El Congreso continuará con el dictamen del presupuesto en los plazos establecidos.

Qué sigue en el procedimiento legislativo

El paquete económico de Miguel Hidalgo continuará su ruta de revisión mientras se procesan las observaciones técnicas y administrativas. La alcaldía podrá enviar información complementaria en las etapas que la normativa contempla.

La resolución de la Contraloría definirá si existe responsabilidad administrativa relacionada con la inasistencia del alcalde. Hasta el momento, no hay una fecha establecida para su determinación. El Congreso capitalino prevé votar el presupuesto antes del cierre del periodo legislativo, conforme al calendario oficial.