Encuentran cadáver afuera del Bachilleres 10, en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La mañana de este 5 de diciembre, personal del Colegio de Bachilleres Plantel 10, ubicado en la colonia Ampliación Civil de la alcaldía Venustiano Carranza, reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida afuera del estacionamiento del recinto educativo.

El bulto estaba envuelto en bolsas negras y una cobija con rastros de sangre, y se encontraba cerca de una cámara del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de acuerdo con reportes periodísticos.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando trabajadores de seguridad del plantel detectaron la presencia del paquete y notificaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Testimonios señalan que los elementos policiales arribaron aproximadamente una hora después del reporte, acordonaron la zona y elaboraron el informe inicial para dar aviso al agente del Ministerio Público.

Paramédicos confirmaron que se trataba de un hombre que ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento no se ha establecido su identidad ni la causa de muerte; tampoco hay datos sobre las circunstancias en las que el cuerpo fue abandonado.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las primeras diligencias.

Como parte de la investigación, según los reportes, las autoridades revisan las cámaras de videovigilancia colocadas en el perímetro del colegio para determinar cómo ocurrió el hecho y ubicar a las personas involucradas.