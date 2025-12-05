Madre liberada tras golpear y encerrar a su hija, contaba con historial de maltrato en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ingresaron a un domicilio de la colonia ProHogar, en la alcaldía Azcapotzalco, luego de recibir un reporte ciudadano sobre presuntos episodios de violencia contra una niña de seis años. Al llegar, los agentes identificaron a la menor asomada por una ventana, llorando y solicitando ayuda. Los policías informaron que al dialogar con la niña, afirmó que su madre la golpeaba, la amarraba y la dejaba encerrada por lapsos prolongados. La menor también refirió que algunas veces había sido sacada a la calle durante la madrugada y abandonada por varios minutos.

Los agentes localizaron a la madre de la menor dentro del inmueble y procedieron a detenerla. La niña presentaba lesiones visibles en brazos, piernas y glúteos, por lo que fue trasladada ante autoridades ministeriales para su valoración médica y psicológica. La intervención quedó asentada en la Carpeta de Investigación iniciada por el Ministerio Público.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Antecedentes de denuncias previas por maltrato familiar

Testimonios de vecinos y familiares señalan que la detenida ya había enfrentado denuncias anteriores por presunto maltrato contra otro de sus hijos. En ese caso, el niño —medio hermano de la menor rescatada— habría sufrido episodios de omisión de cuidado, encierro y falta de alimentación. Según la información compartida por familiares, ese antecedente concluyó en un proceso judicial en el cual el padre del niño solicitó y obtuvo la custodia legal, debido a los incidentes reportados.

Los vecinos habían observado conductas que consideraban inusuales en el entorno familiar, como llantos frecuentes de menores y ausencia prolongada de supervisión adulta. Estas referencias fueron relevantes durante la intervención policiaca reciente y formaron parte del contexto que autoridades ministeriales revisan para determinar si existe un patrón de presunta violencia recurrente en el hogar.

Condición jurídica de la madre y medidas adoptadas

Tras su detención, la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se determinaron medidas cautelares mientras avanza la investigación. Entre estas medidas se estableció la prohibición de acercarse a la menor rescatada y al domicilio donde ocurrieron los hechos. La autoridad ordenó que la niña quedara bajo resguardo institucional de manera temporal y que personal especializado realizara una valoración integral para determinar su situación física y emocional.

La investigación se centra en determinar el periodo durante el cual pudo haberse ejercido el presunto maltrato, si existieron otros episodios no denunciados y si hay más menores involucrados. La Fiscalía analiza los antecedentes relacionados con denuncias previas y si se registraron actuaciones institucionales en esos casos.

Áreas pendientes en la investigación

Las autoridades ministeriales continúan la integración de la carpeta para definir si existen elementos suficientes para judicializar el caso. Se revisan testimonios de vecinos, familiares y servidores públicos que han tenido contacto con la familia en momentos anteriores. También se analizan intervenciones previas de instituciones de apoyo a la infancia para establecer si existió conocimiento previo de las agresiones.

Los peritos en psicología y medicina forense evalúan las lesiones de la menor y elaboran dictámenes que serán integrados al expediente. Conforme avance la investigación, se determinará si se solicitarán medidas adicionales y si la imputada enfrentará cargos por violencia familiar, omisión de cuidados u otros delitos relacionados.