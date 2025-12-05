Morena solicita ante el Congreso de la CDMX la separación temporal de Mauricio Tabe como alcalde

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que Morena solicitó en el Congreso de la Ciudad de México la separación temporal del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, para que se investiguen los hechos relacionados con la marcha de la “Generación Z”, el funcionario afirmó que no pedirá licencia y que continuará en funciones.

La petición ocurrió en medio de una confrontación creciente entre el alcalde y el grupo parlamentario del oficialismo, originada tras las acusaciones de Morena contra Mauricio Tabe —y también contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega— por la organización de la marcha de la “Generación Z”, una polémica que se intensificó durante el proceso de discusión del Presupuesto 2026.

Este viernes 5 de diciembre, Tabe sostuvo que seguirá al frente de la alcaldía y mantendrá sus pronunciamientos públicos:

“A pesar de su intimidación, no nos vamos a dejar, no nos vamos a doblar, vamos a seguir levantando la voz para que se corrija lo que no está bien, vamos a seguir buscando lo mejor para nuestra ciudad, lo mejor para nuestro país”.

El panista aseguró que la petición de Morena representa un acoso político por parte del oficialismo y señaló que esta acción “evidencia su intolerancia y su afán de persecución contra quienes piensan diferente”.

Agregó que los diputados “en vez de estar atendiendo los verdaderos problemas de la ciudad, que son muchos, están distraídos en perseguir a la oposición”.

El alcalde afirmó que la solicitud no solo lo afecta a él, sino a quienes votaron por su administración en Miguel Hidalgo y recordó que su gobierno fue respaldado por más de 137 mil ciudadanos.

La confrontación entre Mauricio Tabe y Morena

La confrontación se originó tras la marcha de la “Generación Z”, realizada el 15 de noviembre último, donde se registraron 100 policías heridos, 20 ciudadanos lesionados y 40 detenidos durante enfrentamientos en inmediaciones de Palacio Nacional.

En los días posteriores, el senador de Morena, Adán Augusto López, acusó al alcalde de Miguel Hidalgo de presunta participación en la movilización, mientras que el grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino lanzó señalamientos similares contra la alcaldesa de Cuauhtémoc. Ambos opositores rechazaron esas imputaciones.

El conflicto escaló el 24 de noviembre, cuando Rojo de la Vega acudió al Congreso local para la discusión del Paquete Económico 2026 y fue rodeada por legisladores de Morena que portaron carteles con la frase: “El bloque negro cobra en la Cuauhtémoc”.

Ese mismo día, Tabe afirmó que no veía condiciones para acudir a su comparecencia, pues consideraba que predominaba un clima de “linchamiento sin diálogo”.

La tensión continuó el 26 de noviembre, fecha en que estaba programada la mesa de trabajo presupuestal de Mauricio Tabe. El alcalde denunció cambios de última hora en la sede, restricciones de acceso para concejales, personal directivo de su administración y medios de comunicación, y acusó que la presidencia de la Comisión modificó “unilateralmente lo establecido para la realización de la mesa de trabajo”. Ante ello, no ingresó al salón.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Valentina Batres, respondió que “lo único que existió fue la decisión del alcalde de no ingresar al salón”, por lo que descartó reponer la reunión por “imposibilidad material y jurídica”.

La morenista aseguró que el cambio de sede respondió al equipo de sonido que Tabe instaló “con capacidad para un concierto de 5 mil personas”. La Comisión tuvo por no realizada la comparecencia y dio vista al Órgano Interno de Control.

El conflicto derivó, finalmente, en la solicitud de Morena para que el alcalde se separe temporalmente del cargo mientras se investigan los hechos relacionados con la marcha de la “Generación Z”.