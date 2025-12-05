Multa por no verificar en 2025: esto establece la normatividad en CDMX y Edomex

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Las autoridades ambientales de la Ciudad de MÃ©xico y del Estado de MÃ©xico mantienen para 2025 la obligaciÃ³n de realizar la verificaciÃ³n vehicular conforme a los calendarios oficiales y a la regulaciÃ³n vigente. La multa por no verificar dentro del periodo establecido continÃºa en aplicaciÃ³n, con variaciones entre ambas entidades de acuerdo con sus disposiciones locales.

En la Ciudad de MÃ©xico, la SecretarÃ­a del Medio Ambiente informÃ³ que el costo de la verificaciÃ³n para hologramas 0, 1 y 2 es de 738 pesos, cantidad definida con base en 5.625 Unidades de Medida y ActualizaciÃ³n mÃ¡s IVA. La dependencia indicÃ³ que todos los vehÃ­culos con matrÃ­cula de la capital deben verificar dos veces al aÃ±o segÃºn el engomado y el Ãºltimo dÃ­gito de la placa. La autoridad seÃ±alÃ³ que la verificaciÃ³n es un requisito para circular sin restricciones en los periodos correspondientes del programa Hoy No Circula.

AnÃ¡lisis, contexto y hechos. Da clic y sÃ­guenos en Google Noticias

El gobierno de la Ciudad de MÃ©xico informÃ³ que la multa por verificaciÃ³n extemporÃ¡nea equivale a 20 veces la UMA diaria vigente. Para 2025, esta medida representa un pago aproximado de 2,263 pesos. El monto se aplica a los vehÃ­culos que no verifican dentro del periodo oficial asignado y continÃºa vigente aun cuando los propietarios cuenten con cita fuera del calendario regular. La autoridad indicÃ³ que el pago de la multa otorga un plazo adicional de 30 dÃ­as naturales para completar la verificaciÃ³n.

Calendario, costos y sanciones del programa de verificaciÃ³n

La SecretarÃ­a del Medio Ambiente detallÃ³ que existe un procedimiento de ampliaciÃ³n para quienes reciben un resultado de rechazo en los Ãºltimos siete dÃ­as del periodo de verificaciÃ³n. En esos casos, la dependencia puede otorgar una extensiÃ³n de 15 dÃ­as naturales para repetir la prueba sin sanciÃ³n, siempre que el vehÃ­culo cumpla con los criterios tÃ©cnicos y administrativos establecidos. Si el vehÃ­culo no obtiene holograma aprobatorio en ese lapso, la multa por verificaciÃ³n fuera de tiempo vuelve a ser aplicable.

Para realizar la verificaciÃ³n en la capital es necesario que los vehÃ­culos no tengan adeudos de trÃ¡nsito, sanciones ambientales, tenencias o cargos pendientes. Las autoridades recordaron que el sistema digital impide la generaciÃ³n de una cita si existe algÃºn adeudo registrado. En situaciones especÃ­ficas, como robo de vehÃ­culo, siniestro o reparaciones mayores, se puede solicitar una prÃ³rroga mediante el procedimiento seÃ±alado por la autoridad ambiental. Esta ampliaciÃ³n exime temporalmente del pago de la sanciÃ³n, siempre que el trÃ¡mite concluya en el periodo autorizado.

En el Estado de MÃ©xico, la multa por verificaciÃ³n extemporÃ¡nea es de 3,394 pesos. La autoridad estatal seÃ±alÃ³ que esta sanciÃ³n aplica para automÃ³viles particulares con matrÃ­cula local que no verifican en el periodo correspondiente o que no realizan el trÃ¡mite dentro de los 30 dÃ­as posteriores a gestiones como cambio de placas o reemplacamiento. La multa se emite con fundamento en el CÃ³digo Financiero del Estado de MÃ©xico y Municipios y en el Programa de VerificaciÃ³n Vehicular Obligatoria.

Reglas y excepciones aplicables en CDMX y Estado de MÃ©xico en 2025

El gobierno del Estado de MÃ©xico publicÃ³ el 4 de julio de 2025 un acuerdo en el PeriÃ³dico Oficial mediante el cual se condona el cien por ciento de la multa por verificaciÃ³n extemporÃ¡nea para vehÃ­culos particulares que cumplan requisitos especÃ­ficos. Entre los criterios establecidos se encuentra que el vehÃ­culo conserve su Ãºltimo holograma del segundo semestre de 2023 o anterior, no haya realizado reemplacamiento en 2024 o 2025, estÃ© al corriente en sus obligaciones fiscales y complete la verificaciÃ³n correspondiente al segundo semestre de 2025 en el periodo autorizado. La condonaciÃ³n no aplica para unidades de transporte pÃºblico.

Las autoridades mexiquenses indicaron que la condonaciÃ³n forma parte de un esquema temporal de regularizaciÃ³n y solo puede obtenerse mediante cita en los verificentros autorizados. El beneficio se pierde si el vehÃ­culo no completa la verificaciÃ³n en el periodo definido por el acuerdo estatal.

Tanto en la Ciudad de MÃ©xico como en el Estado de MÃ©xico, la verificaciÃ³n continÃºa siendo un requisito para evitar sanciones administrativas y restricciones de circulaciÃ³n. Ambas entidades mantienen procedimientos digitales para consulta de adeudos y agendamiento de citas, asÃ­ como mecanismos de excepciÃ³n en casos de siniestro, robo o imposibilidad tÃ©cnica temporal.

La revisiÃ³n de la informaciÃ³n difundida por autoridades de ambas entidades no muestra inconsistencias entre costos y montos de multas para 2025. Las cifras coinciden con las actualizaciones de la UMA aplicadas para este aÃ±o y con los comunicados oficiales emitidos por las dependencias ambientales