No habrá desabasto de agua en CDMX durante Mundial 2026: Brugada

No habrá desabasto de agua durante en CDMX durante Mundial 2026: Brugada. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Antes de viajar a Washington para participar en el sorteo de los partidos del Mundial de Futbol 2026, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la Ciudad de México cuenta con la infraestructura necesaria para atender la demanda de agua durante el torneo, incluidas las zonas hoteleras que operarán a máxima capacidad.

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, sostuvo que los hoteles “se encuentran en balance hídrico” y aseguró que no habrá desabasto. Explicó que existe un convenio mediante el cual el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) cedió al Gobierno de la ciudad el pozo y sus derechos de extracción, y adelantó que se mantienen pláticas con la Comisión Nacional del Agua y el estadio para formalizar una sesión definitiva de derechos de agua que quede como infraestructura pública tras el Mundial.

Por su parte, Brugada informó que su viaje responde al sorteo donde se definirán los equipos que jugarán en la capital, y precisó que al encuentro asistirán los gobernadores de las 16 sedes del Mundial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como funcionarios de Estados Unidos y Canadá.

“Nos vamos hoy, regresamos mañana. Vamos a estar justamente en el espacio donde va a ser la rifa de los equipos de los partidos que se van a llevar a cabo”, dijo Brugada.