Vacunarán contra el sarampión a peregrinos que lleguen a la Basílica de Guadalupe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la confirmación de cinco casos más de sarampión en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud Pública del gobierno capitalino, en coordinación con distintas dependencias sanitarias, instalará seis módulos de vacunación para los peregrinos que requieran la dosis al acudir a la Basílica de Guadalupe en los próximos días, adelantó la titular de la dependencia, Nadine Gasman.

En entrevista con Proceso, la funcionaria reiteró el llamado a los capitalinos que no se han vacunado contra el virus a que acudan a los centros de salud por la inmunización antes de que empiecen las fiestas decembrinas, pues alertó que una persona que se infecta del virus, es capaz de contagiar a 18 más.

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, hasta el 4 de diciembre se tenían cinco mil 504 casos acumulados del virus, distribuidos en 28 entidades y 169 municipios. La CDMX suma 12 casos.

Una semana antes de la celebración religiosa más importante en México, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, adelantó que la instalación de los módulos de vacunación contra el sarampión será a partir del martes 10 de diciembre y estarán distribuidos a lo largo del trayecto final que recorren los fieles para ver a la virgen morena.

Y aunque aún realizan la planificación sobre el número de dosis que ofrecerán, reiteró el llamado a los peregrinos que no se han vacunado, a que aprovechen la oportunidad:

“Es un esfuerzo interinstitucional, estamos trabajándolo con el IMSS, con el IMSS Bienestar, con el ISSSTE. Esperamos poner vacunas a las personas que vienen, no nos va a importar si son de la Ciudad de México o de fuera”, dijo.

Añadió que la dependencia también hará un operativo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en las terminales de autobús para aprovechar la movilidad de gente en esta época decembrina y aumentar las coberturas de vacunación.

“El llamado es a quien no tenga vacunas, a quien no se haya vacunado, que se acerque y se vacune”, insistió.

Suman 12 casos en la CDMX

La noche del pasado martes 2, la Secretaría de Salud confirmó el registro de cinco casos más de sarampión en la CDMX, para hacer un total de 12, contados desde el inicio del brote, a principios de 2025.

En entrevista con Proceso, su titular Nadine Gasman detalló que de esos cinco nuevos casos, cuatro se registraron en la alcaldía Álvaro Obregón y uno en Cuajimalpa.

Se trata de cuatro adultos y una niña, ninguno de los cuales estaba vacunado contra el virus. Dos de los casos, son hermanos -un hombre de 50 años y una mujer de 46-, y uno más vive en la misma vecindad. La funcionaria aclaró que las autoridades sanitarias aún realizan un estudio epidemiológico para saber cuál fue la fuente de contagio.

Luego, explicó que, al detectar los casos, se realizó una “contención inmediata, se hizo un barrido territorial, o sea, alrededor de cada persona que es positiva, nosotros investigamos 50 manzanas a la redonda para ver si hay gente con síntomas. Y si hay, también hacemos el cerco sanitario con las vacunas”.

Añadió que se desplegó un equipo de epidemiología que va “casa por casa tocando y preguntando si no hay gente con síntomas y si la gente está vacunada”.

Además, se reforzó la vacunación en ambas alcaldías del poniente de la ciudad.

“Antes de comprar regalos, ¡vacúnense!”

Según la secretaria de Salud local, desde agosto a la fecha se han puesto alrededor de 720 mil vacunas contra el sarampión en la CDMX; sin embargo, advirtió:

“Podemos decir que el virus sigue en la ciudad. Estas 720 mil vacunas han hecho que no sean muchísimas personas las que se contagian. Cada persona que tiene sarampión puede puede contagiar a 18 personas”, dijo.

Destacó que los apenas 12 casos confirmados en la CDMX significan “que tenemos un nivel de cero protección importante, pero que hay que seguir vacunando. Hay que llegar a tener por lo menos el 90% de la población con las vacunas”.

Por ello, la secretaria Nadine Gasman insistió en la invitación a la gente a vacunarse:

“Estos cinco casos, ninguno se había vacunado y pues eso los expone a ellos, se expone a sus familias, a sus comunidades. Entonces, la gran invitación es a salir a vacunarse, tenemos suficiente vacuna en los centros de salud”, dijo.

Según su cuenta, la Secretaría tiene más de 260 mil dosis disponibles para su aplicación en los centros de salud. Y reiteró el llamado:

“Que la gente se haga responsable. También ahorita, antes de que empiecen las fiestas decembrinas, antes de que empieces a comprar los regalos, ¡que vayas y te vacunes!”.

De paso, extendió el llamado a vacunarse no solo contra el sarampión, sino contra la influenza, el Covid-19 y el neumococo, que son las enfermedades de la temporada.

Los grupos prioritarios

La secretaria de Salud reiteró los grupos prioritarios a vacunarse contra el sarampión: