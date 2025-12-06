IECM presenta proyecto de presupuesto por mil 873 mdp; llevará a cabo proceso electoral 2026-2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) solicitó un presupuesto de mil 873 millones 697 mil 234 pesos para 2026, monto que presentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local como el mínimo necesario para garantizar su operación durante la organización de procesos de participación ciudadana y el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

De acuerdo con la consejera presidenta del Instituto, Patricia Avendaño, el proyecto financiero contempla 605 millones 343 mil 564 pesos para el financiamiento público de los partidos políticos, mientras que el resto corresponde al gasto operativo del órgano autónomo.

Durante la mesa de análisis del Paquete Económico 2026, Avendaño afirmó que la solicitud deriva de un “ejercicio responsable, austero, transparente; alineado con las necesidades institucionales”.

Y señaló: “El presupuesto requerido es el mínimo necesario para asegurar la operación institucional sin comprometer la calidad de los servicios que brindamos”.

Añadió que los recursos tienen como propósito sostener actividades de educación cívica, participación ciudadana, organización electoral y fortalecimiento del régimen de partidos.

En su intervención, subrayó que cada peso solicitado busca garantizar los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y máxima publicidad, en un contexto donde el IECM prepara la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), las Consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y los trabajos rumbo a la elección en la que se renovarán alcaldías, concejalías, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

El Instituto destacó ante legisladores que el presupuesto busca cubrir programas y obligaciones legales en un proceso que calificó como de alta complejidad por la concurrencia de cargos y modalidades de votación.

Como balance del ejercicio 2025, la consejera presidenta informó que el IECM organizó la Consulta de Presupuesto Participativo con 2 mil 430 Mesas Receptoras de Opinión y el Sistema Electrónico por Internet, mediante el cual participaron personas en prisión preventiva, residentes en el extranjero y personas en estado de postración.

También refirió que el Instituto coordinó el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial, con 607 candidaturas registradas, 86 foros de debate y la impresión de más de 24 millones de documentos.