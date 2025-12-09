Hallan más restos humanos en el Mirador de Topilejo; corresponderían a dos o más personas

ESTADO DE MÉXICO (apro).– Durante la jornada de búsqueda realizada este martes 9 de diciembre en el Mirador de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, colectivos de familias reportaron el hallazgo de siete nuevos elementos óseos de origen humano, con lo que el total de restos localizados en ese punto desde el fin de semana último asciende a 30.

La activista Jaquelin Palmeros informó que tienen “certeza” de que los restos pertenecen a dos o más personas; también puntualizó que recibieron información de la zona a través de los “Buzones de Paz”, que son una iniciativa impulsada por madres buscadoras, la cual consiste en instalar cajas físicas en lugares públicos y religiosos para recibir de forma anónima información, pistas o mensajes de aliento sobre personas desaparecidas.

De acuerdo con el comunicado difundido hoy por los colectivos Hasta Encontrarles CDMX, Una Luz en el Camino y Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, los siete elementos fueron embalados y trasladados por las autoridades correspondientes para los procesos de identificación y eventual entrega digna.

El nuevo registro ocurre durante la segunda semana de búsqueda en la zona y un día después de que, el lunes 8 de diciembre, se localizaron tres elementos óseos, además de los 20 hallazgos positivos documentados el sábado 6, en la misma área del Mirador de Topilejo. A lo anterior, se suma el hallazgo de un cráneo que fue localizado el 5 de diciembre, durante la Búsqueda Generalizada en el Mirador de Topilejo, que estaba proyectada para dos días e iba a finalizar ese viernes, pero ante el descubrimiento se extendió hasta el 10 de diciembre.

En el comunicado, las familias reiteraron que cada hallazgo “constituye un símbolo de esperanza y una oportunidad para acercarlos a la verdad”.

Añadieron: “Para todas las personas que sostenemos esta lucha día con día por nuestros seres queridos, cada avance representa un paso esencial hacia la dignidad y la justicia”.

El Mirador de Topilejo se ubica en la zona del Ajusco, un área que se ha mantenido como punto permanente de búsqueda de personas debido a la acumulación de casos, hallazgos y denuncias registrados por familias y colectivos. El sitio presenta calles solitarias, parajes abandonados, poca vigilancia y alumbrado deficiente, además de viviendas señaladas por habitantes anónimos como presuntos refugios de grupos delictivos.

Sobre la infraestructura de vigilancia en la zona, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano (C5) informó en septiembre pasado a Proceso que existen 54 cámaras distribuidas en 27 puntos entre San Miguel Xicalco y el camino al Pico del Águila; una de ellas no funciona y otra presenta fallas en la calidad de imagen. El organismo señaló que en zonas naturales como el Ajusco la cobertura se limita por problemas de conectividad y condiciones climáticas.