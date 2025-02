Protestan a favor de las corridas de toros y peleas de gallos en el Congreso de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Taurinos y galleros se presentaron en las escalinatas del Congreso de la Ciudad de México para manifestarse en contra de la iniciativa ciudadana preferente que promueve la prohibición de corridas de toros, novilladas, becerradas, rejoneo y peleas de gallos.

“Decirle a los gallos que no peleen, es como decirle a los políticos que no roben”, fue una de las consignas que los protestantes enarbolaron en sus pancartas. Como su principal exigencia, pidieron a los diputados de la capital mexicana que “respeten sus tradiciones” y no vulneren su fuente de trabajo en estos eventos, pues remarcaron la derrama económica y los empleos que representan estas actividades, vistas como crueldad animal por los defensores de los derechos de los animales.

Al grito de “Gobierno, escucha, la plaza está en la lucha”, los manifestantes tocaron música de banda representativa de las corridas de toros y el representante gallero, Felipe de Jesús Ortega, declaró a “El Universal”: “Los señores diputados en contra de toda esta gente van a tratar de votar, como siempre lo hacen de albazo, de votar una ley que va en contra de las fuentes de empleos, de las fuentes de tradiciones, de las fuentes de identidad que representan las peleas de gallos, las carreras de caballos y las corridas de toros”.

También estuvieron representantes de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, pero no se pronunciaron ni a favor ni en contra de los espectáculos, únicamente solicitaron a los legisladores que sean tomados en cuenta en la consulta sobre la iniciativa.

La manifestación de taurinos y galleros se da un día después de que la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas aprobó un acuerdo para la celebración de un parlamento abierto en el que se discutirá, a partir del 17 de febrero, la prohibición de las corridas de toros y las peleas de gallos.

Mientras la Comisión sesionaba, en las afueras del recinto legislativo, colectivos a favor de los derechos de los animales se manifestaron a favor de la prohibición de estos eventos.

Paralelamente, frente a la Monumental Plaza de Toros México, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, la organización Animal Héroes realizó una protesta pacífica en la que argumentó que las corridas de toros son ilegales porque violan la Norma Oficial Mexicana NOM-033, la cual establece los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres destinados al consumo.