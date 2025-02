Reavivan discusión sobre las corridas de toros en el Congreso de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La discusión sobre la prohibición de las corridas de toros y las peleas de gallos se reavivó en el Congreso de la Ciudad de México, pues la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas aprobó un acuerdo para la celebración de un parlamento abierto que durará hasta el 16 de febrero y en el que se escucharán “todas las visiones”.

Durante la sesión de la Comisión, se pronunció la presidenta de la mesa directiva, Martha Ávila: “A mí la verdad ni me interesan los toros porque nunca he ido a una (corrida de toros) ni iré, porque creo que es para otro nivel de clase, pero también me interesa el tema de maltrato animal (...) no queremos que nos pase lo que pasó cuando el tema de los circos, que se hizo una ley y ni siquiera se revisó la capacidad que tenía el Gobierno, muchos animales acostumbrados a su hábitat se murieron”.

La morenista remarcó que durante el parlamento se escucharán tanto las posturas de quienes defienden a los animales, como de aquellos que denuncian impactos económicos, sociales y culturales ante la prohibición de estos eventos.

Para la celebración del acuerdo, hubo legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano.

Horas antes de la sesión, activistas se presentaron en el Congreso capitalino para advertir que “no se van a cansar” en su lucha y exigir una reunión con la Comisión, pues denunciaron la ausencia de diputados en las reuniones de trabajo para discutir el tema.

Se trata también de los promotores de la iniciativa ciudadana preferente, que promueve la prohibición de corridas de toros, novilladas, becerradas, rejoneo y peleas de gallos: Berlanga Ramírez, Sofía Berenice Morín Pérez, Jerónimo Enrique Sánchez Fernández de Liencres, Juan Reséndiz Ana Laura, Sacbé Alfonsina Ibarra Escobedo, Lizbeth Elena Muñoz López, Leonardo Díaz Rudolf, Laura Hernández y Mónica Hernández.

Los mencionados señalaron que existen representantes populares que buscan perpetrar estas prácticas y pidieron a los diputados que no haya más dilataciones en el proceso para legislar al respecto.

Fueron recibidos por la panista, Daniela Álvarez Camacho, quien les ofreció una disculpa “por el manejo que se ha dado, en cierto punto irresponsable” a la iniciativa ciudadana.

Ayer, los diputados del blanquiazul denunciaron que Morena fabrica cortinas de humo para evadir la discusión de las corridas de toros en la capital mexicana: "Hoy teníamos una sesión para abrir el debate, pero Morena y el PVEM decidieron boicotear porque no les interesa escuchar a la ciudadanía. No se presentaron y ahora intentan desviar la atención con acusaciones sin pruebas”.

Los opositores aseguraron que existe un conflicto de interés en la acusación que hizo el diputado y líder sindical, Pedro Haces, contra el panista, Federico Chávez. Según el morenista, Chávez le pidió dinero a cambio de mover influencias para ayudar a bajar la iniciativa ciudadana que pretende prohibir las corridas de toros.

Protestas contra las corridas de toros

Mientras los activistas manifestaron sus inconformidades ante los diputados, a las afueras del recinto legislativo, colectivos a favor de los derechos de los animales se manifestaron a favor de la prohibición de estos eventos.

Portaron pancartas con las consignas: “La tauromaquia no es y no será símbolo de evolución social”, “La tortura no se consulta, se prohíbe” y “Una verdadera fiesta, no necesita sangre”.

Paralelamente, frente a la Monumental Plaza de Toros México, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, la organización Animal Héroes realizó una protesta pacífica en la que argumentó que las corridas de toros son ilegales porque violan la Norma Oficial Mexicana NOM-033, la cual establece los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres destinados al consumo.

De acuerdo con la organización, existe una sentencia judicial que instruye a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para aplicar esta norma en las corridas de toros, pero no ha sido aplicada.

“En México las corridas de toros existen gracias a la corrupción y al tráfico de influencias”, fue la consigna con la que protestaron los inconformes, que además realizaron un performance para concientizar a la ciudadanía sobre el maltrato y el sufrimiento animal.