Padres de Fátima desmienten a Mario Delgado: “Autoridades no hicieron nada ante el bullying”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, emitió declaraciones que generaron controversia e indignaron a la familia de Fátima, la menor de 13 años que sufrió una caída desde el segundo piso de la Secundaria 236 de la alcaldía Iztapalapa.

En una entrevista a medios de comunicación, Mario Delgado realizó comentarios respecto al caso de la adolescente que los padres de la menor calificaron como inaceptables y revictimizantes.

Delgado aseguró que no hay indicios de que Fátima haya sido empujada:

"No hay elementos para definir exactamente cómo sucedieron los hechos, pero hasta el momento no hay información de que la hayan empujado”, aseguró.

El funcionario afirmó que hubo una denuncia de bullying interpuesta el 13 de diciembre por la adolescente, la cual fue recibida y atendida por el subdirector.

Delgado señaló que la institución educativa realizó una reunión con compañeros y profesores para que dejaran de molestarla; posteriormente, dijo, se atravesaron las vacaciones decembrinas y la menor regresó a clases hasta finales de enero por el tema de acoso escolar, presuntamente causado por su afición a la cultura k-pop.

Respecto a la salud de la joven, dijo que “la atención la ha tenido, una intervención quirúrgica y apoyo psicológico con todas las atenciones”.

#JusticiaParaFátima | A pregunta de Reporte Indigo, el titular de la SEP Mario Delgado informa sobre el estado de salud de la alumna Fátima, quien fue arrojada de un segundo piso de una secundaria en la CDMX; advierte que el video que circula en redes sociales no corresponde a la… pic.twitter.com/iYfi4DBGnK — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) February 17, 2025

Padres de Fátima refutan los dichos de Mario Delgado

Por otro lado, los padres de la joven publicaron un comunicado en el que desmienten las declaraciones del secretario de Educación.

"Desmentimos categóricamente las afirmaciones del Sr. Mario Delgado sobre el estado de salud de Fátima. (...) Sus declaraciones carecen de empatía y demuestran una falta de seriedad ante una situación tan delicada”.

Lamentaron la “falta de sensibilidad” de Mario Delgado ante el momento que atraviesan, y rechazaron “enérgicamente su actitud”, asegurando que se ha intentado deslindar de lo ocurrido sin contar con pruebas que lo respalden. “Sus declaraciones son irresponsables y revictimizan a Fátima y a su familia”, señalaron.

Solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum la destitución inmediata de Mario Delgado como titular de la Secretaría de Educación, argumentando que su falta de empatía y compromiso pondría en riesgo el bienestar de los estudiantes.

Autoridades escolares no hicieron caso, denuncian sus padres

Juan Zavala, padre de Fátima, aseguró en una entrevista con Adela Micha que su hija era víctima de bullying, ciberacoso y agresiones físicas, por lo que reiteradamente se enviaron oficios y peticiones a las autoridades escolares para que tomaran cartas en el asunto, sin embargo, se hizo caso omiso.

“No hicieron nada la verdad, ahora se quieren deslindar, hacer parecer que somos victimarios y no, somos las víctimas (...) No les importó, solo nos decían ‘sí, vamos a poner orden’”, dijo Juan.

También sostuvo que Fátima está sedada y que no ha dado declaraciones por lo mismo, no porque no haya querido.

“Dicen que se le dio la atención y no es cierto (...) Hay una serie de inconsistencias de esa gente. (...) Cómo es posible que digan que estuvieron acompañándonos si eso no es cierto, eso es falso”, agregó Zavala.

¿Qué sucederá con las investigaciones del caso?

El 7 de febrero, el padre de Fátima presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), abriendo así una carpeta de investigación con el objetivo de recabar la información necesaria y esclarecer los detalles del suceso.

En un comunicado, la FGJ informó que han estado en contacto con los padres de la menor y con las autoridades escolares para el esclarecimiento del hecho. También confirmaron que están realizando entrevistas al personal de la secundaria y a la comunidad escolar.