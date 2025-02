Clara Brugada condena ataque a mujer trans durante operativo de desalojo en la Alameda Central

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se pronunció contra la agresión que sufrió una mujer transexual en la Alameda Central, pero evitó hablar sobre la responsabilidad de los oficiales de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) que presenciaron los hechos y no sólo no intentaron auxiliar a la víctima, sino que no detuvieron a los agresores.

En su cuenta de X, la mandataria local afirmó que ya fueron presentados ante el Ministerio Público los dos hombres que golpearon a la mujer transexual, quien pertenece al colectivo Mercadita Feminista, el pasado domingo 23 de febrero, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya inició las investigaciones correspondientes.

También compartió que la víctima fue dada de alta, pero permanecerá en el hospital por voluntad propia.

El mensaje únicamente se refirió a los dos civiles que fueron captados en video mientras golpeaban a la víctima que se encontraba sentada en el suelo. Brugada no mencionó si existirá algún tipo de investigación o sanción contra los uniformados de la SSC que observaron la agresión sin hacer algo para evitarla.

La grabación muestra que los oficiales no intervinieron para frenar la agresión y no realizaron ninguna maniobra para detener a los culpables que se retiraron del lugar caminando con tranquilidad.

En la #alamedacentral trabajadoras del @GobCDMX realizaban un operativo anti ambulante y fueron agredidas por una mujer trans. Ellas le pedían se calmaran sin lograrlo. Ahí aparecieron 2 hombres y la golpearon. Las 2 partes deben asumir responsabilidad Nada justifica la violencia pic.twitter.com/GXXzeFWbAF — Pilar Cantero Beciez (@pilarcantero_) February 24, 2025

Los agresores eran funcionarios de la vía pública

En la misma red social, el secretario de Gobierno, César Cravioto, compartió un video en el que explica que los agresores son funcionarios encargados del reordenamiento en vía pública: “Estos hechos de ninguna manera tienen que ver con la filosofía y la forma de trabajo de esta importante área de la Secretaría de Gobierno, reprobamos estos hechos”.

Cravioto agregó: “Por supuesto que tienen que responsabilizarse de sus actos y vamos a seguir trabajando desde esta área para que todas y cada una de las personas que colaboran en esta tarea sepan cómo lidiar con situaciones complejas, que sabemos que siempre las hay”.

Entonces, refirió que también existen agresiones contra este tipo de funcionarios: “Pero nosotros, como responsables del tema, pues tenemos que manejar bien estas situaciones”.

Tentativa de transfeminicidio

Por su parte, la coordinadora nacional de Economía e Inclusión, Salma Luévano Luna, emitió un mensaje en sus redes sociales para condenar el ataque y lo calificó como una agresión desproporcionada: “Sin duda, debe ser investigada como tentativa de transfeminicidio”.

Luévano, que fue la primera diputada trans en México, añadió: “No permitiremos impunidad ni más violencia hacia nosotras las mujeres trans”.