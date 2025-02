Fátima no fue empujada, asegura la FGJ; familia de la menor desaprueba esa versión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) afirmó que no cuenta con indicios de que la adolescente Fátima, de 13 años, haya sido empujada por alguno de sus compañeros de la secundaria 236, en la alcaldía Iztapalapa; sin embargo, la familia de la adolescente sostiene que no hubo una investigación completa.

En un comunicado, el organismo encabezado por Bertha María Alcalde Luján informó que los trabajos periciales y las investigaciones establecieron que, en el momento de la caída, ocurrida el pasado 4 de febrero, los estudiantes de la secundaria se encontraban en clases y no en horario de receso.

La Fiscalía capitalina precisó que la caída pudo haberse dado desde una altura aproximada de un piso, no de un tercero, como lo han indicado algunos medios de comunicación: “La escuela solo cuenta con dos niveles”.

Y aseguró: “Al momento no se cuenta con indicio alguno de que la persona víctima menor de edad haya sido empujada por alguno de sus compañeros, ni de que estuviera acompañada de alguien cuando ocurrió el incidente”.

Además, recordó que la caída ocasionó a la menor una rotura de cadera que la ha mantenido hospitalizada desde hace 20 días, por lo que se tiene conocimiento de que su recuperación ha evolucionado favorablemente. “La Fiscalía continuara´ al pendiente de su estado de salud y de la decisión que tomen sus padres respecto a la realización de la entrevista pendiente, para tener más elementos que aclaren los hechos”.

Sin embargo, la familia de Fátima sostiene que la adolescente fue víctima de bullying, pues era hostigada por sus compañeros de la escuela por escuchar música del género K-Pop, motivo por el que fue golpeada en varias ocasiones y sufría acoso en redes sociales, lo que se conoce como ciberbullying.

En un intercambio de mensajes con Proceso, el enlace de comunicación de la familia de Fátima consideró que la FGJCDMX no cuenta con una investigación concreta, pues no existen cámaras de seguridad funcionales en el plantel educativo.

Agregó que las autoridades no han tomado la declaración de la menor, por lo que es apresurado emitir información en la que descarten que fue víctima de una agresión: “Ellos no pueden concluir o concretar algo si no tienen la denuncia o la declaración de la niña, porque es muy importante la información de ambas partes (...) no han investigado, no se ha hecho una investigación bien para llegar a esa conclusión”.

Desde el pasado 19 de febrero, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, descartó que Fátima haya sido aventada por alguno de sus compañeros, aunque sí reconoció que la joven era víctima de bullying en el plantel educativo.

Los familiares calificaron estas declaraciones como inaceptables y revictimizantes: "Desmentimos categóricamente las afirmaciones del Sr. Mario Delgado sobre el estado de salud de Fátima. (...) Sus declaraciones carecen de empatía y demuestran una falta de seriedad ante una situación tan delicada”.