“¿Avanzas o te avientas 5 años de cárcel?": mujer amenaza a chofer con una falsa denuncia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer amenazó con denunciar por acoso sexual a un conductor de aplicación luego de que él decidió interrumpir el viaje ante las groserías que recibía de la usuaria.

Las amenazas quedaron grabadas en video gracias a que el chofer contaba con una cámara que registraba todo lo que ocurría en la cabina del vehículo.

El percance ocurrió en la avenida Revolución, cerca de Mixcoac, según la información proporcionada en el mismo video, de casi seis minutos de duración.

El audio permite escuchar a la mujer, visiblemente molesta, intentando dirigir al conductor en medio del tráfico capitalino: “Avánzale, pita, písale, písale, písale”, dice la usuaria al chofer.

“Pásate a la izquierda, hay, no mames, pásate, pásate, pásate, ya tienes la direccional prendida”, le dice.

Fue en ese momento cuando el conductor se orilla y le pide que descienda de la unidad. Ella amenaza con reportarlo, a lo que él responde que también lo puede reportar.

El conductor inicia entonces una llamada a la aplicación, mientras la mujer dice estar iniciando otra llamada para reportarlo.

Mientras el conductor habla con el servicio de la aplicación, ella interrumpe y le dice al interlocutor del chofer: “El señor Me viene acosando y no quiere avanzar, porque le dije que se calmara y no me quiere llevar a mi destino”.

“Dígale que me lleve a mi destino, yo ya lo estoy reportando porque me está acosando”, agrega.

Luego, en la supuesta llamada que ella realiza, dice: “Me viene haciendo preguntas. Que estaba muy bonita y no sé qué tanto. Y que si no le hacía caso no iba a avanzar. Me venía diciendo que me veía muy bonita y que le gustaba, y ya después le dije que se calmara, y me dijo que si no, no iba a avanzar y que aquí me iba a dejar, que por qué me ponía así”.