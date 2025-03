Hoy no Circula sábado 22 de marzo: qué autos descansan en CDMX y Edomex

El Hoy no Circula para el sábado 22 de marzo aplica en 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Estado de México.. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El programa Hoy No Circula aplicará este sábado 22 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México con restricciones para ciertos vehículos, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente capitalina.

La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y busca reducir los niveles de contaminación en la zona metropolitana. En esta ocasión, los vehículos con holograma 1 y terminación de placa par (0, 2, 4, 6 y 8) no podrán circular. A estos se suman todos los automóviles con holograma 2 y foráneos, sin importar la terminación de sus placas.

El Hoy No Circula del sábado se aplica de manera diferenciada respecto a los días hábiles y depende del número de sábado que corresponda en el mes. En este caso, al ser el cuarto sábado de marzo, corresponde la restricción a los vehículos con holograma 1 y placas terminación par.

Municipios y alcaldías donde se aplica la restricción

La medida incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México. Entre las demarcaciones se encuentran Azcapotzalco, Coyoacán, Iztapalapa y Tlalpan, mientras que en el Edomex la restricción rige en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Tlalnepantla.

Excepciones y posibles cambios por contingencias

El Hoy No Circula no se aplica los domingos y puede modificarse en días festivos, vacaciones o por determinación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), en caso de contingencia ambiental.

La CAMe también puede activar el doble Hoy No Circula, lo que ampliaría las restricciones si las condiciones del aire lo requieren.

Las autoridades recomiendan a los conductores verificar el holograma y la terminación de la placa antes de salir este sábado 22 de marzo para evitar sanciones.