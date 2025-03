La Ciudad de México fue sede del Primer Foro de las Mujeres en el Poder

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 19 y 20 de marzo tuvo lugar en la Ciudad de México el “1er Foro de las Mujeres en el Poder”, un evento multigeneracional y plural, al que asistieron representantes políticas de diferentes partidos, así como activistas y mujeres con trayectorias destacadas en el mundo de los negocios.

En el auditorio Jaime Torres Bodet, ubicado en el Museo Nacional de Antropología, figuras como la diputada panista Margarita Zavala, la diputada morenista Maiella Gómez, y la activista Eufrosina Cruz, entre muchas otras mujeres que se reconocen como poderosas, se dieron cita para dialogar, con la finalidad de abordar los obstáculos al empoderamiento femenino desde distintas perspectivas.

El jueves 20 de marzo, hubo dos mesas de trabajo, moderadas por Alejandra del Río y Adriana Páramo Moguel. En la primera, las participantes tenían un perfil más político, por lo que se abordaron los retos que enfrentan las mujeres en esa esfera.

La senadora morenista Mariela Gutiérrez Escalante destacó la relevancia de que, por primera vez en más de 200 años de historia, México tenga una presidenta. Así mismo, enfatizó su compromiso para impulsar el empoderamiento de las mujeres desde el senado.

Por otro lado, la diputada del PAN, Margarita Zavala, aportó una visión más crítica, la señalar que, para empoderar a las mujeres, se debe garantizar su seguridad y las condiciones para que puedan integrarse a la economía, con la creación y el mantenimiento de instancias infantiles, refugios, presupuesto a la salud y apoyo a las organizaciones. Así mismo, destacó el acceso a la justicia y la labor de las madres y familias buscadoras, “mujeres que encabezan lo más doloroso del país”.

María de los Ángeles Fromow, abogada y académica mexicana que ha ocupado diversos cargos públicos, puso sobre la mesa la necesidad de que exista paridad no solo en el gobierno sino también en el sector privado. Al respecto, la diputada Maiella Gómez Maldonado, de Morena, mencionó que busca impulsar la paridad en las cámaras empresariales, como parte de agenda legislativa en el 2025.

En la primera mesa de trabajo también participaron: la Dr. Michelle Núñez Ponce, presidenta municipal de Valle de Bravo; Tania Larios, diputada del PRI en la CDMX; y Kena Moreno, periodista, exdiputada y creadora de centros de integración para mujeres con adicciones.

En la segunda mesa de trabajo, las participantes abordaron el tema del empoderamiento desde un nivel individual, destacando la importancia de la salud mental, una buena autoestima y la independencia económica como factores que pueden ayudar a las mujeres a ocupar los lugares que les corresponden por derecho y en el pasado estuvieron reservados a los hombres.

Como en el caso de Euforsina Cruz, en ocasiones las participantes abordaron el tema desde su experiencia. La defensora de los derechos de las mujeres indígenas y exdiputada enfatizó la importancia de cuestionar los roles de género impuestos a las mujeres, para que puedan cambiar la narrativa de su propia historia. Así mismo, dijo que ella no está de acuerdo con el enfoque de “empoderar a las mujeres”, ya que cada una, en sí misma, ya es poderosa.

“Nadie va a hacer que caminen, nadie va a hacer que arrebaten, ni que sueñen si no lo hace cada una de ustedes”. Además, cuestionó: “¿Estamos dispuestas a asumir lo que conlleva romper esos paradigmas? Si no estamos dispuestas, es que todavía no estamos listas para exigir lo que nos corresponde”.

En la segunda mesa también participaron: Patricia Cárdenas (titular del Instituto de las Mujeres en Aguascalientes); Juana Carrillo Luna, presidenta municipal de Cuautitlán; Desirée Navarro, activista; Liliana Bravo representante de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias (AMEXME) y Mónica Sandoval Hernández, diputada federal del PRI.