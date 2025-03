Durante la “Marcha de la Impunidad” Xóchitl Gálvez acusa a Morena de proteger a Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La excandidata presidencial del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, acudió esta mañana a la movilización contra el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, acusado de tentativa de violación, y lamentó que las autoridades le dieron cobijo, mientras que dudaron de la palabra de la víctima.

A la concentración en la Glorieta de las Mujeres que Luchan también fue Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa en Cuauhtémoc y una de las convocantes; sin embargo, antes de empezar la marcha, representantes de las colectivas convocantes lanzaron algunos reclamos contra la exdiputada local y avanzaron por su cuenta, mientras que ésta canceló su participación en la marcha.

Esta mañana, Xóchitl Gálvez acudió a la llamada “Marcha de la Impunidad”, para repudiar el rechazo al desafuero del exfutbolista y que, con ello, enfrente como cualquier ciudadano, el proceso penal del que es acusado.

Acompañada de las panistas Kenya López, Mariana Gómez del Campo Lily Ortiz, lamentó el cobijo político que Morena, PT, PVEM y el PRI le dieron al exgobernador de Morelos, al rechazar la solicitud de desafuero.

“Ver a las mujeres de Morena, fundamentalmente, arropando a Cuauhtémoc y decirle ‘no está solo’, cuando lo que se tendría que gritar es decirle a la víctima ‘no está sola’. Es a la víctima la que se atrevió a romper el silencio, enfrentarse con un gobernador, con un diputado federal. No es fácil para una mujer. Si las diputadas federales no pudieron romper el mandato, no sé cómo estuvo la instrucción”, consideró.