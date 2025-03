Miles de mujeres marchan en CDMX: "Claudia, no llegamos todas". Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 2025, en el Día Internacional de la Mujer, miles de ciudadanas se movilizaron desde la avenida Paseo de la Reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México con una nueva consigna: “¡Claudia Sheinbaum, no llegamos todas!”.

Se trata de la primera marcha del 8M en la administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quienes desde antes de asumir el poder enarbolaron la consigna: “Llegamos todas”.

Aunque la popularidad de las mandatarias es innegable en un sector femenino de la población, también es cierto que una gran cantidad de mujeres mexicanas no se sienten representadas o identificadas con la frase “es tiempo de mujeres”.

Para hacer llegar ese mensaje, las inconformes gritaron consignas que no se habían escuchado en marchas de años pasados: “¡Claudia no es aliada, es privilegiada!”, y “¡Claudia Sheinbaum, no llegamos todas”.

Más allá de las posturas personales de las asistentes a la marcha, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo en enero de 2025, al menos 54 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el país, 187 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y 266 mujeres fueron víctimas de homicidio culposo.

Para muchas mujeres que se movilizaron, esos datos representan omisiones y falta de compromiso del Estado; además, recuerdan otras crisis humanitarias que las afectan, como la violencia de género y las desapariciones.

En entrevista con Proceso, la representante del colectivo Familias Unidas por una Causa, Elizabeth Martínez, compartió su postura ante las administraciones de las morenistas: “Todavía no llegamos todas, las mamás buscadoras no han sido recibidas en el Palacio Nacional y lo que todos queremos es que sean escuchadas”.

La activista no es la única que tiene esa opinión; como ella, las integrantes del colectivo Brujas Libertarias se pronunciaron sobre las frases que adoptaron las funcionarias: “Cuando nosotras nombramos a todas, quiere decir que no queda ninguna fuera, cuando la presidenta se atrevió a decir ‘llegamos todas’, para nosotras fue un insulto, fue muy grave, porque mientras una mujer siga siendo oprimida, siga siendo sometida, siga siendo violentada, siga siendo víctima de violencia patriarcal e institucional, ninguna es libre”.

Alejandra, una integrante del contingente, consideró que Claudia Sheinbaum y Clara Brugada son el retrato de la mujer privilegiada en México, por ello afirmó que “no todas las mujeres son feministas” y exigió a las mandatarias que hagan un ejercicio de deconstrucción.

A la marcha, asistieron mujeres en colectivos, solas y acompañadas por sus amigas, hermanas, madres y tías. Ese fue el caso de Viridiana, de 23 años, quien marchó con su compañera de la carrera de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su mamá.

Ella es simpatizante de Morena, sobre todo porque los apoyos sociales han beneficiado a su familia; sin embargo, se siente decepcionada ante la ausencia de la presidenta en la marcha.

A la estudiante le hubiera gustado que Sheinbaum diera un discurso; en cambio, la mandataria conmemoró el día horas antes en un evento a puerta cerrada en Palacio Nacional: “Ella no tiene que dar la cara por el movimiento, pero se llama empatía y representación, porque era una oportunidad para ella para marcar un hecho histórico en el que una presidenta se hace presente en las protestas feministas”.

La representante del colectivo feminista, Ehécatl, Carmen Zamora, fue clara al dar su opinión: “La doctora Claudia Sheinbaum dijo que llegamos todas, es una mentira, no llegamos todas, las mujeres de a pie no llegamos con el círculo de poder femenino de este Gobierno actual”.

La también madre buscadora extendió su denuncia a otra entidad federativa gobernada por una mujer, el Estado de México, que es dirigido por Delfina Gómez.

Entonces, recordó: “La realidad es que el Estado de México, documentado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), ocupa el primer lugar en desapariciones de mujeres, la Ciudad de México ocupa el cuarto lugar en desapariciones de mujeres”.

Y añadió: “Yo pregunto: ¿dónde están esas mujeres desaparecidas?”.

Como cada año, en la capital mexicana se registró una mega marcha para exigir tanto al Gobierno Federal como al local que pongan un alto a las violaciones de derechos humanos contra las mujeres.

Las asistentes a la movilización marcharon vestidas de verde y morado, pegaron fotografías de sus agresores en los tapiales que montaron las autoridades para proteger los edificios y los monumentos.

Muchas cuestionaron la presencia de esas paredes de metal en las calles y pidieron a la presidenta y la jefa de Gobierno que no las justifiquen bajo el argumento de que es para proteger a las mujeres: “No nos protegen, nos coaccionan”.