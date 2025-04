Hoy No Circula sábado 12 de abril: qué autos descansan en CDMX y Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El programa Hoy No Circula estará activo este sábado 12 de abril de 2025 en la zona metropolitana del Valle de México, conforme a las disposiciones ambientales vigentes. Esta medida se implementa de forma sabatina desde 2008 con el objetivo de reducir los niveles de contaminación atmosférica, y opera bajo un esquema diferente al de los días laborales.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la circulación de los vehículos particulares está determinada por dos factores: el tipo de holograma y el último número de la placa. Para este segundo sábado del mes, se aplican restricciones específicas.

Qué autos no circulan este sábado 12 de abril

Este sábado tienen restringido el tránsito los siguientes vehículos:

Unidades con holograma 1 cuya placa termina en número par (0, 2, 4, 6, 8)

Autos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa

Vehículos con placas foráneas, también sin distinción de número

La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Están exentos del programa los vehículos con holograma doble “00” y “0”, eléctricos, híbridos, así como aquellos destinados al transporte público, servicios funerarios en operación, o que transporten personas con discapacidad, siempre y cuando estén debidamente identificados. También pueden circular aquellos con Pase Turístico vigente.

Municipios del Edomex donde aplica el programa

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el Hoy No Circula sabatino opera en los siguientes municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Cómo opera el programa Hoy No Circula y cuándo se suspende

El programa Hoy No Circula puede suspenderse por disposición de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), especialmente durante días festivos, temporadas vacacionales o cuando las condiciones atmosféricas mejoran. En casos de alta contaminación, la CAMe puede ordenar un doble Hoy No Circula, ampliando las restricciones a más vehículos.