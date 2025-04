Madres buscadoras clausuran simbólicamente el Senado ante desapariciones forzadas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Madres buscadoras clausuraron de manera simbólica el Senado de la República por la postura de los senadores oficialistas postura ante la crisis de desapariciones en México, y por la sanción que busca para Oliver Frouville, presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por afirmar que en México existen desapariciones forzadas.

Las madres buscadoras marcharon desde la Glorieta de los Desaparecidos hasta el Senado con playeras con la leyenda: ¡Hasta encontrarles!, y cientos de imágenes de personas desaparecidas, así como con un letrero con la leyenda: “Clausurado por su falta de compromiso con los familiares de personas desaparecidas” sellaron las puertas 2 y 3 del recinto legislativo.

Yoltzin Martínez, madre buscadora de Guerrero, afirmó que el acto simbólico es para manifestarse por la falta de atención a los familiares de personas desaparecidas, además acusaron de falta de insensibilidad al senador Gerardo Fernández Noroña por desestimar las desapariciones forzadas en el país.

“Esa persona para mí no tiene principios, pero sobre todo ha perdido la humanidad y el sentido común. Yo no puedo decir que esa persona algún día haya caminado verdaderamente y legítimamente con algún sector social. Los desaparecidos, no queremos contratar a nadie, no tenemos partido político. Todos los sacamos de nuestras bolsas y todos los sacamos del dolor que tenemos. Nuestras expresiones son esas, es el eco del dolor que tenemos.

“Entonces, yo le puedo decir, si no se suma, no es tan difícil lo que no conoce realmente. Él está viajando y tiene seguridad y tiene protección. No viaja con nosotros, no busca como nosotros, no se mete a las cosas, no se mete a los desiertos, no está dentro de las alcantarillas, no está dentro de los canales de aguas negras, no está viviendo los desplazamientos, las amenazas y las desapariciones de las propias familias”, dijo en entrevista con medios.

Durante el acto simbólico, las madres tuvieron un breve enfrentamiento con el personal de resguardo del Senado, incluso la madre buscadora Yoltzin Martínez Corrales fue encapsulada por el personal de resguardo del recinto legislativo al intentar atravesar para ir a una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Las madres buscadoras de distintos estados de la República pegaron imágenes de personas desaparecidas en las aceras del Senado, sin embargo, después de al menos tres horas del acto, personal de la Cámara Alta retiró y limpió las fotos de las personas desaparecidas que clocaron las madres buscadoras.