Academia militar donde murió el niño Erick rechaza que su método incluya golpes o tortura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc negó que en su método de enseñanza incluyan golpes o tortura contra los estudiantes, como denunció la madre de Erick, el niño de 13 años que el viernes pasado murió mientras estaba en un campamento organizado por el plantel en Cuautla, Morelos.

“Se menciona que nosotros golpeamos, maltratamos a los niños. Es totalmente falso”, dijo el director de la misma en un video de 18 minutos que difundió este lunes en las redes sociales de la institución.

“La señora menciona que se le golpeó a su hijo, que tuvo diversos golpes y todo eso y la verdad no, nosotros no nos manejamos así, pero ese tema es delicado, en ese sentido todavía tenemos un proceso, ahorita no podemos detallar más en eso, pero lo que sí puedo decir es que, eso no pasó; con certeza lo podemos decir, nunca se le agredió a su hijo”, insistió.

En las imágenes, aseguró que hay padres de familia “que piensan lo contrario” y que le han mandado mensajes de apoyo. “Saben que nosotros no nos manejamos así, que no es nuestro método de enseñanza ni mucho menos, todo lo contrario”.

Luego, advirtió que “en su momento” atacarán esas acusaciones, pues ahora deben respetar los procesos jurídicos: “Es otro tema delicado que hay que, precisamente, respetar esos procesos. Todo se tiene que aclarar, estamos firmemente confiados en ello porque nosotros no nos manejamos así y en su momento también vamos a atacar ese tema a detalle y que se aclare todo”.

En el video, la autoridad defendió a “la monitora Mariana”, quien según las declaraciones de la madre de Erick, previo a su muerte, arrastró al menor durante 10 minutos. “La monitora Mariana es una persona honorable, ella enseña a los jóvenes, a los niños es una persona que no hace eso. Sí, obviamente tiene su disciplina porque está fungiendo como monitora, pero de eso a todo lo que mencionan, créanme que no, está fuera de contexto”, aseguró.

La Academia reiteró que se encuentra de luto por la “baja tan significativa del cadete Erick”.

Entonces, repitió que desde que ocurrieron los hechos, “se le dio el apoyo que requirió la mamá del niño respecto a los gastos funerarios y viáticos”.

Para comprobarlo, mostró mensajes y audios de WhatsApp que tuvo él y una abogada de la Academia identificada como “Angie”, con la madre de la víctima para comprobar la ayuda económica por más de 60 mil pesos.

“El acompañamiento moral y económico estuvo desde el primer momento hasta que la mami nos lo permitió. Entendemos su dolor, lo que no entendemos es por qué decir que no nos hicimos cargo o que no estuvimos ahí presentes cuando sí lo estuvimos”, afirmó.

Con ello, negó también las acusaciones de que la Academia no ha dado la cara ni ha estado presente con la familia del menor. Dijo que se iba a presentar en el funeral del menor, pero al ver la “situación hostil”, prefirió no hacerlo.

Incluso, denunció que desde entonces comenzó a recibir amenazas, pero no dio detalle de las mismas “por cuestiones de seguridad, porque vamos a proceder”.

Por último, dijo que, ante la verificación que hará personal de la alcaldía Cuauhtémoc al plantel, la Academia tiene “los permisos, con las instalaciones y las condiciones” para realizar sus actividades. “Confiamos en que será una revisión objetiva por parte del personal a cargo de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y que todo esté sin novedad”.