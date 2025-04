Familias buscadoras dudan de la estrategia de localización presentada por Brugada y Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En su mayoría, las familias buscadoras de la Ciudad de México reconocen la disposición de las instituciones involucradas en la desaparición de personas para la creación de la Estrategia de la CDMX para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, sin embargo, dejan claro que su confianza no es absoluta y siguen teniendo observaciones al trabajo del Gobierno.

“Me gustaría un día aprender a ser diplomática, pero no puedo, el plan tiende a ser exitoso para los casos recientes, pero se queda corto en los casos de larga data”, afirmó Jaqueline Palmeros, quien buscó a su hija Jael Monserrat Uribe Palmeros, por más de cuatro años hasta que localizó sus restos a finales de 2024, en el Ajusco.

El 28 de abril, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó la estrategia en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, frente a más de una docena de familiares de personas desaparecidas en la capital mexicana. Algunos se sentaron cerca de ella en el templete, otros sostenían pancartas con las fichas de desaparición de sus seres queridos desde el público.

La fiscal, Bertha Alcalde Luján encabezó la explicación de un plan detallado y extenso que abarca propuestas inéditas en la búsqueda de personas desaparecidas en la ciudad, cómo la asignación de recursos por 255 millones de pesos; la creación de un Centro Integral de Apoyo de Búsqueda de Personas y de un Centro de Resguardo Temporal, para evitar que cuerpos que no han sido identificados sean enviados a las fosas comunes.

Aunque algunas familias buscadoras presentes aplaudieron de lleno la estrategia presentada por el gobierno encabezado por Brugada, otras fueron más reservadas, como es el caso de Palmeros, quien desde que perdió a su hija se pronuncia sobre el funcionamiento de las instituciones en la búsqueda de personas desaparecidas.

“Cuando mencionaron que iban a fortalecer un grupo de psicólogos para que nos den acompañamiento, me suena a que nos quieren dar palmaditas en la espalda y decir, no vamos a encontrar a sus seres queridos, pero les vamos a poner un buen psicólogo”, sentenció la madre buscadora frente a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Y agregó: “Necesitamos protocolizar el sistema para casos de larga data, que tengan gestiones y diligencias con oportunidad para localizar a nuestros seres queridos, necesitamos fortalecer una unidad de análisis de contexto para que nos ayude a encontrarlos de manera exitosa, necesitamos fortalecer la Policía de Investigación (PDI)”.

Carlos Ramírez, que busca a su hermano Ángel Gerardo Ramírez Chaufon, desaparecido el 29 de noviembre de 2019 en Gustavo A. Madero, consideró: “El planteamiento que nos han presentado podría funcionar si se aplica de la manera adecuada, no tengo los elementos para saber si funcionará o no, sabemos que las instituciones actualmente no tienen personal adecuado, capacitado, hace falta sensibilizar a las autoridades”.

Apuntó que no se habló sobre la seguridad de las familias buscadoras: “Algo que no se tocó hoy es el tema de la seguridad, sabemos que el contexto de la Ciudad de México no es el de otros estados del país, pero en la Ciudad de México también existe la inseguridad, las familias buscadoras estamos en riesgo, hay inseguridad, algo que yo le pediría al Gobierno es que refuercen el tema de la seguridad”.

Y pidió a los funcionarios que pongan especial atención en la identificación de cuerpos y restos: “En nuestras búsquedas tenemos restos óseos que no tienen identificación desde 2021”.

Mientras, en el Ajusco encuentran restos humanos

Cuando tuvo oportunidad de hablar, Jaqueline Palmeros reconoció la disposición de diálogo que demostró en los últimos meses el gobierno capitalino con las familias buscadoras, entonces dijo:

“Un saludo a mis compañeros del Ajusco, el cual no fue mencionado como un punto rojo del crimen organizado y que en este momento obtuvieron el primer hallazgo positivo”.

Es cierto que el Ajusco no fue mencionado como un espacio de incidencia o de interés forense, en cambio, se habló de la colonia Morelos en la alcaldía Cuauhtémoc y la Sierra de Guadalupe en la alcaldía Gustavo A. Madero.

No es la primera vez que Jaqueline Palmeros denuncia que la zona del Ajusco es un “foco rojo” en la capital, pues fue en la zona conocida como Llano de Vidrio donde localizó los restos de su hija desaparecida el 24 de julio de 2020.

Y mientras la jefa de Gobierno presentaba su estrategia, en el Ajusco había familias que localizaron un “positivo”, es decir, un resto humano, en la quinta Brigada Regional de Búsqueda.

Del colectivo de familias buscadoras de la capital y el Estado de México, Ehécatl, Carmen Zamora, fue otra madre buscadora que tomó la palabra para referirse a la estrategia como una utopía:

“Más que devolvernos una sonrisa es devolvernos una esperanza, una esperanza en un camino de luz, porque yo creo que la sonrisa se va a dar cuando se encuentren a los familiares, eso es lo que pasa.

También dijo: “El día de hoy, creo que más que representantes de colectivos deberían estar familias, familias que viven y que saben bien el dolor tan grande que es hacer la búsqueda”.

Y añadió: “Yo quisiera hacer muchas precisiones en la presentación que dijo la fiscal, de todo lo que se habló ahí, pero espero que podamos hacerlo en un momento de reunión, porque nosotras somos buscadoras a nivel nacional y creo que hay casos que quisiéramos aportar”.