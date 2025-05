Clara Brugada agradece apoyo de Sheinbaum tras asesinato de colaboradores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el respaldo que le brindó después de que sobre la Calzada de Tlalpan fueron asesinados, en un ataque directo, dos de sus colaboradores más cercanos, Ximena Guzmán y José Muñoz.

A poco más de 24 horas del doble homicidio, Brugada se presentó vestida de luto en la colonia Buenos Aires, de la alcaldía Cuauhtémoc, para encabezar la instalación de la Junta Promotora del Sistema Público de Cuidados. Desde ahí compartió en su cuenta de X: “Presidenta Claudia Sheinbaum, agradezco de corazón el respaldo que nos ha brindado. Su solidaridad nos fortalece en esta búsqueda de justicia”.

En la publicación agregó: “Tenga por seguro que continuaremos trabajando de manera incansable y coordinada, para hacer justicia en este y en cualquier otro caso, que atente contra la paz y la seguridad de las y los habitantes de esta gran ciudad”.

El mensaje de la mandataria capitalina se dio en respuesta a las declaraciones que la presidenta hizo durante la conferencia mañanera de este miércoles 21 de mayo: “A la jefa de gobierno, Clara Brugada, que sepa que no está sola. Ayer estuve unos minutos con ella, estuvo en Palacio Nacional. Estuvimos platicando, abrazándola y que sepa que no está sola, que el gobierno de la Ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo”.

Este ataque, perpetrado sobre una de las arterias viales más transitadas de la capital, no solo representa una tragedia personal para Brugada y su equipo, sino que también plantea preguntas sobre el mensaje que implica para la administración actual.

La agresión fue directa y certera: un hombre con casco de motociclista sacó una arma de entre sus ropas y abrió fuego a quemarropa contra Ximena Guzmán y José Muñoz mientras se encontraban dentro de un vehículo estacionado sobre Tlalpan, a pocos metros de la entrada a la estación Xola, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Hasta ahora, las autoridades recuperaron imágenes de videovigilancia, además localizaron una motocicleta y una camioneta que podrían estar implicadas.