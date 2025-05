Clara Brugada: de ninguna manera estamos pensando atender lo que dijo Marco Rubio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, rechazó la oferta que hizo el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, para apoyar a combatir la violencia política tras el doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la mandataria que fueron víctimas de un ataque directo perpetrado en la Calzada de Tlalpan, una de las avenidas más transitadas de la capital mexicana.

“Miren, la Ciudad de México va a resolver este caso y la Ciudad de México va a continuar con esta estrategia sólida en seguridad que ha dado resultados”, afirmó Brugada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, al ser cuestionada sobre las declaraciones que hizo el diplomático estadunidense.

Con firmeza, agregó: “Pues no, de ninguna manera estamos pensando atender lo que dijo Marco Rubio”.

Durante una audiencia en la Cámara de Representantes estadounidense, el pasado 21 de mayo, el funcionario de la administración de Donald Trump destacó el doble homicidio que cimbró la esfera política de la CDMX, para recordar que “hay partes de México gobernadas por los cárteles.”

También dijo: “La violencia política allí es real, tienen un interés particular y el deseo de perseguir a estos cárteles, y queremos ayudarlos a equiparlos y brindarles información”.

Este jueves, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones referidas con un llamado a no especular sobre el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz: “A todos, incluso a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, no adelantar, se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio. Entonces, no se puede hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones”.

La mañana del 20 de mayo, en las primeras horas del día, Ximena Guzmán y José Muñoz Vega fueron asesinados a quemarropa en un ataque directo a pocos metros de la entrada a la estación Xola del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

El miércoles, los titulares de la Fiscalía General de Justicia, Bertha Alcalde, y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informaron que las autoridades buscan al menos a cuatro personas que participaron en la ejecución, sin embargo, no cuentan con una hipótesis concluyente sobre el móvil del ataque y sobre los autores intelectuales.