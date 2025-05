Sandra Cuevas denuncia amenazas de Ricardo Monreal; “me mandó decir que nos iba a levantar"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dijo que presentó denuncias luego de que recibió amenazas directas del diputado de Morena, Ricardo Monreal, a quien hizo responsable de todo lo que pueda pasar: “Me mandó decir a mí y a mi familia que nos iba a levantar”.

El pasado 21 de mayo, durante la inauguración de su galería de arte ubicada en la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la exfuncionaria arremetió contra el actual coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, quien, como ella, gobernó la alcaldía Cuauhtémoc: “He recibido amenazas directamente de Ricardo Monreal y he presentado las denuncias correspondientes por esos hechos, tanto por amenazas como violencia política”.

La ahora empresaria añadió: “Hago responsable de todo lo que me puede llegar a pasar a mí o a mi familia, al Dr. Ricardo Monreal Ávila y a la actual titular de la alcaldía Cuauhtémoc”.

Entonces, señaló la existencia de una relación entre Monreal y la alcaldesa de dicha demarcación, Alessandra Rojo de la Vega: “Ricardo Monreal ya tomó las riendas de la alcaldía Cuauhtémoc, es el que nuevamente tomó el control de la alcaldía. Ya tiene a todo su personal de confianza haciendo el gobierno real de la alcaldía, operando vía pública, operando obras”.

La relación de Cuevas con el senador se remonta a cuando la exfuncionaria aspiraba a gobernar Cuauhtémoc y recibió el apoyo del morenista. Incluso, Cuevas se llegó a referir al legislador como su “jefe político” y el “próximo presidente de México”.

La ruptura se dio luego de que la exalcaldesa fracasó en sus aspiraciones para alcanzar la candidatura a la jefatura de Gobierno con la alianza opositora en el pasado proceso electoral; así como para alcanzar una senaduría con Movimiento Ciudadano.

Tras lo anterior, en enero de 2025 acusó directamente a Monreal de traición: “Al final terminó negociando mi cabeza con la oposición, con Claudia Sheinbaum Pardo y que ni siquiera tuvo el valor de hablarme las cosas como eran”.

Sin sustento, las denuncias de Rojo de la Vega

Sandra Cuevas aprovechó la apertura de su galería para también referirse a las denuncias que Rojo de la Vega hizo en su contra el pasado 3 de diciembre por desvío de recursos e irregularidades: “Las acusaciones de supuesta corrupción no han prosperado porque carecen de fundamento. Mi administración fue transparente, y no enfrentó ninguna sanción ni procedimiento legal”.

“Se trata solo de intentos de golpeteo político en mi contra”, sentenció.

“A los políticos les faltan huevos”

Sandra Cuevas recordó su historia en la política mexicana y su relación con los partidos: “Con Morena no me llevo bien, con la Alianza acabé mal por decirles rateros, mentirosos e hipócritas. En Movimiento Ciudadano solo me utilizaron, y la sarta de mentiras que están diciendo de mí las ha construido Ricardo Monreal”.

Y una vez más, dejó claras sus intenciones de reincorporarse a la vida de servidora pública: “Estoy abierta a militar en nuevos partidos, crear un nuevo partido propio implica mucho dinero, pero quiero seguir haciendo política, así que estoy abierta a recibir propuestas de nuevos partidos”.

Con esa personalidad polémica que la caracteriza, Cuevas soltó un mensaje: “A los políticos les faltan huevos, pero no hay uno solo tan violentado como yo, me dicen ratera, buchona, corrupta, extorsionadora… si fuera débil mental ya me habría suicidado. Tal parece que todos se pusieron de acuerdo para no dejarme entrar, pero no van a poder conmigo”.