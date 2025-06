Movimiento Ciudadano busca apropiarse de lucha por “Laureano”, acusan vecinos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Vecinos de la colonia Tlacoquemécatl del Valle denunciaron que el partido Movimiento Ciudadano (MC) busca apropiarse de la lucha por salvar al laurel centenario conocido como “Laureano” que podría resultar afectado por la construcción de un desarrollo inmobiliario.

A través de un comunicado, los vecinos que iniciaron el movimiento #SalvemosALaureano rechazaron las declaraciones de Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, quien en redes sociales afirmó que el árbol está a salvo y que el partido acompañó a la comunidad para lograrlo.

El mensaje de Álvarez Máynez ya fue retirado de redes sociales, pero los vecinos calificaron como “deleznable” pretender capitalizar políticamente y de manera autónoma la lucha de quienes se esforzaron para hacer público el tema de Laureano.

“La publicación de dicho mensaje fue ofensiva no solo porque presenta como un logro consumado lo que aún está en proceso, sino porque pretende atribuir ese supuesto logro a un partido político que no ha acompañado plenamente los objetivos fundamentales de nuestro movimiento, particularmente en lo que respecta a la conversión del predio en un parque de bolsillo con temática ambientalista”, señalaron los vecinos.

“Laureano no está a salvo todavía. La declaratoria de valor patrimonial no ha sido emitida y el juicio de amparo continúa en curso. La amenaza sobre el árbol y sus dos compañeros es real y está vigente, como lo demuestra la constante presencia de trabajadores y maquinaria junto a su sistema radicular. El intento de apropiación de esta causa por parte del dirigente de MC resulta no solo oportunista, sino también profundamente contradictorio con el discurso de quienes aseguran enarbolar causas humanistas y ciudadanas, sin haberse comprometido con una causa concreta como esta”.

Reconocieron que han hablado con funcionarios de distintos niveles de gobierno y representantes de partidos políticos, incluido MC, para enfatizar que es su deber, como representantes públicos, respaldar causas ciudadanas, ambientales y humanistas.

“De ninguna manera aceptaremos que se utilice políticamente este movimiento. Esa línea no debe cruzarse”, enfatizaron.

“Tampoco aceptamos intentos de división ni protagonismo alguno. Nuestra fuerza ha radicado en la autonomía, la transparencia y el trabajo colectivo. Quienes se han sumado de forma genuina lo han hecho desde el respeto y sin afán de colgarse medallas ajenas. La causa de #SalvemosALaureano no está al servicio de ninguna campaña, ni de ningún candidato”.

Reiteraron que la lucha por cancelar definitivamente el proyecto inmobiliario que amenaza a Laureano y sus compañeros sigue en pie.

Proceso informó el pasado 6 de junio que los vecinos cerraron la calle de Fresas y Miguel Laurent en la colonia Tlacoquemécatl del Valle, alcaldía Benito Juárez para manifestarse contra la construcción del proyecto inmobiliario.

Ello, porque en esa esquina se encuentra Laureano, un colorín y una palma cuyas ramas afectarían al inmueble y, por tanto, podrían ser afectados por la inmobiliaria para continuar con la construcción.

El laurel tiene una altura de al menos 30 metros y sus ramas y hojas se extienden aproximadamente entre 10 a 12 metros de longitud, asimismo, sus raíces llegan por debajo del predio donde se pretende construir un edificio de departamentos cuyo valor podría llegar a los 7 millones cada uno.