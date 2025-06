CURP para mascotas: ¿Por qué tramitar este documento?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), también conocido como “el CURP de las mascotas”, es un trámite gratuito y obligatorio en la Ciudad de México que se creó para censar a perros y gatos, otorgarles certeza jurídica y evitar el abandono.

EL RUAC permite a las autoridades conocer cuántas mascotas hay en la capital. Por el momento solo es posible registrar a perros y gatos, pero en el futuro la meta es ampliarlo a otras especies, informó la Agencia de Atención Animal (AGATAN).

Aunque no es un requisito para recibir atención veterinaria, el registro facilita el acceso de las mascotas a servicios como campañas gratuitas de vacunación, esterilización y desparasitación.

También favorece el acceso a servicios como el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, que ofrece consultas, hospitalización, cirugías y diagnósticos especializados a bajo costo.

El RUAC también permite la identificación y localización de mascotas en caso de extravío, así como su atención en situaciones de emergencia. Así mismo, otorga reconocimiento jurídico de la propiedad del animal, y brinda protección en casos de maltrato.

Las autoridades pueden solicitar el RUAC en caso de que la mascota esté involucrada en accidentes, denuncias o situaciones que impliquen la intervención de un juez cívico. También es requerido en campañas de salud y en espacios públicos si el animal se encuentra suelto.

¿Qué consecuencias hay por no registrar a las mascotas?

De acuerdo con la titular de la AGATAN, no hay una fecha límite para cumplir con el RUAC. Así mismo, enfatizó que la autoridad capitalina no persigue a los habitantes por no tener a su animal de compañía registrado.

El registro es una medida estadística para tomar decisiones basadas en datos reales, que permitan aplicar los recursos públicos e implementar los programas de acción en materia de bienestar animal acordes a las necesidades de cada alcaldía, informó la funcionaria.

El único caso en el que la persona responsable del animal podría ser acreedor a una multa, sería si se involucra en alguna falta cívica por la que termine en un Ministerio Público, y un juez cívico solicite el documento y no lo tenga.

Únicamente en ese caso, la falta de registro podría ser considerada un agravante y derivar en multas que van de 2 mil 375.94 a 3 mil 394.20 pesos, equivalentes a 21 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

¿Cómo registrar a los animales de compañía al RUAC?

El trámite del RUAC puede realizarse de manera presencial en los Centros de Atención Animal de las alcaldías, o en línea a través de la plataforma https://ruac.cdmx.gob.mx/.

Los pasos para tramitarlo en línea son:

Iniciar sesión con la cuenta Llave CDMX.

Completar los datos del tutor y de la mascota (nombre, raza, edad, color y características físicas).

Subir tres fotografías de la mascota (frontal, lateral y una con el tutor).

Descargar la clave RUAC, que servirá como identificación oficial.

Una vez concluido el registro, el carnet puede consultarse desde la App CDMX. El trámite no tiene costo ni fecha de vencimiento. En caso de fallecimiento de la mascota, cambio de tutor o cambio de domicilio, se debe realizar la baja correspondiente en el sistema.