Cuevas alista regreso sin respaldo de Monreal, de quien dice: “Siempre va a ser uno más”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, anuncia su regreso a la política apoyada en recursos económicos que dice haber obtenido de diez marcas comerciales que forman parte de su empresa Sandra Cuevas Diamond Group y no de desvíos del erario, triangulación o lavado de dinero, como señalan sus oponentes.

Sin respaldo de partidos políticos y sin el apoyo de su antiguo padrino político Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena, Cuevas dice estar lista para enfrentar el escenario político con sus propios medios, con su estilo confrontativo, polémico y protagónico.

En el número 39 de la calle Gutenberg la exalcaldesa de Cuauhtémoc montó una galería de arte de tres salones que bautizó con su nombre y apellido paterno, tal como lo hace con todos sus negocios. Ahí se resguardan obras de artistas como Rufino Tamayo, Marta Chapa, Wifredo Lam, Pedro Friedeberg, Sebastián (Enrique Carbajal), Leonora Carrington y Manuel Pujol (de este último hay una pieza en exhibición valuada en tres millones de pesos).

Acostumbrada a hablar de sí misma en tercera persona desde sus inicios en la vida pública, su forma de actuar llama la atención en todos los sentidos: llega impecable a su galería, calzada con tacones de aguja y vestida con un traje sastre monocromo en rojo bermejo, el mismo color de labial que usó durante toda su administración, ahora convertido en un producto para una de sus marcas, Sandra Cuevas Cosmetics. Viene acompañada de al menos cuatro asistentes, que se mantienen atentos a cualquier petición o gesto que pueda manifestar.

Cuevas y Monreal. Antiguo apoyo. Foto: X @SandraCuevas.

Dentro la esperan más personas: su equipo de comunicación está listo para retratarla antes, durante y después de la entrevista. También está presente un hombre vinculado en 2018 a un caso de violencia vicaria y tráfico de influencias, Juan Manuel Rubalcava, hermano del expriista Adrián Rubalcava, actual director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La galería de arte y la línea de cosméticos se suman a otras ocho marcas que la exfuncionaria comenzó a promover como parte de su empresa Sandra Cuevas Diamond Group, un proyecto que hizo público el 6 de marzo último y con el que busca generar capital para asegurar un nuevo espacio en la política mexicana.

Tres meses después de presentar esta nueva faceta empresarial, en entrevista con Proceso, Sandra Cuevas se dice lista para regresar a la política y anuncia que en próximos días convocará a una conferencia de prensa para dar a conocer el proyecto con el que concretará su reaparición: “Regresamos al territorio y ahora sí que se agarren todos los presidentes de todos los partidos políticos, porque ahora vamos a estar a la par”.

Por la familia y seguridad

Sus intenciones de formar una nueva fuerza política en México son del dominio público desde que rompió con la alianza (PAN-PRI-PRD) que la acompañó en su gestión como alcaldesa y después le dio la espalda cuando buscó la candidatura de la oposición a la jefatura de Gobierno. Tras la ruptura, el 15 de enero de 2024, anunció que registró como asociación civil su Organización por la Familia y la Seguridad de México, con miras a convertirla en un nuevo partido político. Sin embargo, la entonces alcaldesa pidió licencia en el cargo y se sumó al periodo electoral persiguiendo una senaduría con Movimiento Ciudadano. Tras fracasar también en esa aspiración, se distanció del ojo público.

—¿Ha pensado en sumar a su propia fuerza política a otros actores de la Alianza opositora, de Movimiento Ciudadano (MC) o de Morena?

—Hay muchos muchachitos de MC que, así como yo, se sintieron utilizados, decepcionados y a todos ellos los estamos reclutando. Muchos de ellos ya están en capacitación porque van a estar dentro de mi proyecto.

—¿Hay actores políticos de renombre que puedan sumarle fuerza?

—No, ninguno. Ninguno, ni me interesa tampoco —responde.

Aunque se niega a mencionar nombres, comparte que un personaje del PAN la invitó a trabajar en el Distrito 12 de Cuauhtémoc para afianzar su popularidad en la alcaldía: “Hay cosas con las que no coincido, y en el PAN pues hay un grupo que no me quiere, hay un grupo que con el que no tenemos buena relación, y pues ni modo, las cosas van cambiando”.

—¿Se refiere al grupo de Jorge Romero?

—Con Jorge Romero hay una buena relación.

—¿Con Santiago Taboada?

—Con Santiago Taboada ya no he hablado; sin embargo, quedaron ahí algunos sentimientos encontrados.

—¿Con Adrián Rubalcava (expriista ahora alineado al oficialismo) pueden ser aliados políticos en el futuro?

—Bueno, es que con Adrián Rubalcava, pues es que él y yo nos llevamos muy bien. Nuestra relación es distinta, entonces Adrián y yo tenemos una muy buena relación. Nos habíamos distanciado, pero de hace unos meses a la fecha hemos retomado la conversación y nos llevamos bien.

Acusaciones en su contra

Sandra Cuevas concluyó su cargo como alcaldesa y tomó distancia de las redes sociales, pero su nombre no dejó de acaparar titulares en medios de comunicación. Rojo de la Vega llevaba apenas dos meses al frente de la Cuauhtémoc cuando ofreció una conferencia de prensa dedicada a desplegar una serie de acusaciones contra su predecesora, entre las que destacan señalamientos de presuntos desvíos millonarios por 111 obras contratadas de manera directa, algunas a proveedores que no están inscritos en el padrón, otras desembolsando recursos, pagando supuestas obras terminadas, en muchos casos con costos sobreestimados.

Cuevas. Señalada por irregularidades. Foto: José Manuel Jiménez.

La actual alcaldesa también acusó a Cuevas por su presunta responsabilidad en perder juicios laborales intencionalmente para dividir ganancias de los casos, así como por supuestas irregularidades en el programa Farmacia Hasta tu Casa.

Al ser preguntada sobre estos señalamientos en su contra, la exalcaldesa responde con agilidad:

—He dejado claro ya que es una mentira, es un golpeteo político por temor a que yo regrese a la alcaldía Cuauhtémoc, puesto que si yo decido regresar y candidatearme, pues seguramente voy a rebasar en votos.

—¿Usted puede mostrar documentación o pruebas que desmientan estas acusaciones o demostrar que los recursos fueron utilizados conforme a la ley?

—Mire, yo tengo que demostrarlo ante las autoridades competentes no ante chismes. Cuando a mí me cite una autoridad, entonces yo le tendré que responder a la autoridad competente, no a los chismes y difamaciones de una persona que está obligada, en todo caso, a probar lo que está diciendo.

—¿No ha recibido ningún citatorio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o la Contraloría?

—Ninguno.

—¿Ha notado usted similitudes entre la manera de gobernar que tiene Alessandra Rojo de la Vega y usted?

—No he notado similitudes, he notado una copia absoluta de lo que era el gobierno de Sandra Cuevas y el gobierno actual. Lo cual me da mucho gusto, porque es la forma correcta de gobernar.

—¿Eso quiere decir que Rojo de la Vega está haciendo un buen trabajo al frente de la Cuauhtémoc?

—Lo que quiero decir del gobierno actual es que los resultados son totalmente distintos. El gobierno de Sandra Cuevas logró ser el número uno en reactivación de empleos, logró ser el número uno en reactivación de establecimientos mercantiles.

—Se ha hablado mucho de los señalamientos que ha hecho Rojo de la Vega en su contra. ¿Usted tiene alguna acusación para ella?

—Miren, a mí me gusta observar y me encanta que la gente se equivoque, me encanta ver a la gente cretina que se equivoque, porque entonces va a llegar el momento en donde vamos a poder demostrar lo que se hace mal (...). Yo no tengo ahorita ningún señalamiento, no me interesa, es más, a mí no me interesa estar teniendo una pelea absurda con un alcalde. Cuando yo fui alcaldesa mis peleas eran hacia arriba, era con el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), con la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México). Yo no me peleo para abajo, vengo del barrio, pero soy muy inteligente, yo no me peleo con los de abajo.

Aunque no hace señalamientos directos, Cuevas comparte que desde que inició este trienio observa colonias descuidadas, un “sinnúmero de baches” y un “descuido absoluto en la manera en la que se han venido colocando puestos ambulantes”. Además, refiere un aumento en la presencia del crimen organizado y de inseguridad en la demarcación.

Omisiones

“En mi gobierno jamás hubo un atentado en contra de un político, jamás asesinaron a un activista social, jamás hubo un feminicidio, jamás mataron a alguien dentro de un mercado público, jamás quemaron patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), jamás se hacían todos los desmanes que hoy ocurren en el barrio bravo de Tepito, jamás había multihomicidios”, dice sobre su gestión.

Cuevas omitió que de octubre de 2021 —cuando tomó posesión como alcaldesa— a septiembre de 2022, la alcaldía Cuauhtémoc presentó un aumento del 13% en los delitos registrados, según las estadísticas de la Fiscalía capitalina, en comparación con los 12 meses previos.

Tampoco habló sobre las mujeres que fueron víctimas de feminicidio y encontradas sin vida en hoteles en la alcaldía Cuauhtémoc entre 2022 y 2023, como es el caso de Zuleika Matamoros y Katia Ramírez, por mencionar algunos de los feminicidios registrados en la alcaldía durante la gestión de la exaliancista.

Cuauhtémoc no es cualquier demarcación, es la que ha ocupado históricamente el primer lugar en incidencia delictiva de la ciudad. En este territorio se tienen antecedentes de la presencia de grupos criminales como la Unión de Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cuevas cuando hacía operativos. Foto: X @SandraCuevas_

—Cuando usted gobernó, ¿cuáles fueron los grupos del crimen organizado que identificó operando en la alcaldía?

—No podría decirles qué grupos en específico, lo que yo les puedo decir es que mantenía la alcaldía tranquila, con orden, con seguridad, con limpieza, porque Sandra Cuevas estaba 24 horas al pendiente y 20 horas en territorio.

—¿Alguna vez usted tuvo que dialogar con el crimen organizado para velar por la seguridad de los habitantes de Cuauhtémoc?

—Jamás, jamás; no había necesidad.

—¿Ellos la buscaron a usted para hablar de otras cosas?

—En una ocasión, y lo anuncié, me mandaron un audio amenazándome, y eso porque me preguntaron lo anunciamos. Fue casi cuando llegamos al gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc. Yo no soy de estar denunciando y haciendo videos de cómo me pasó esto, ahora me hicieron esto y ahora me amenazaron. No, o sea, yo respondía, entonces pues yo lo que provocaba en los delincuentes pues era otro tipo de sentimiento que no se atrevían a estar haciendo daño en la alcaldía Cuauhtémoc.

Sólo ante la autoridad competente

A las acusaciones que hizo Alessandra Rojo de la Vega se suma una que soltó el empresario Simon Levy en sus redes sociales, publicación en la que vinculó a Cuevas con una presunta investigación del Departamento de Estado de Estados Unidos abierta en su contra por triangulación de recursos y nexos con el narcotráfico.

Sobre esto, la exalcaldesa responde igual que a las denuncias presentadas por Rojo de la Vega: “Vuelvo a repetirlo, quien acusa está obligado a probar. Cuando a mí me mande llamar, me cite la autoridad competente, entonces yo deberé responder, pero mientras, pues son solamente difamaciones, golpeteos políticos”.

—¿Cómo garantiza a la ciudadanía que su ejercicio político ha sido limpio y que está dispuesta a enfrentar cualquier investigación en caso de que se abra alguna?

—Con resultados. Miren, ya pasó un año y en un año no me han podido demostrar nada, un año; ya es muchísimo tiempo. ¿Cómo les puedo demostrar o recordarles a todos los ciudadanos que Sandra Cuevas hizo un buen trabajo y que no es ninguna ladrona? He hecho más obra pública que cualquier alcalde que haya pasado por la Cuauhtémoc (...). La obra pública que hizo Sandra Cuevas no la va a alcanzar y, aunque pusieran dos alcaldesas juntas, no van a alcanzar a hacer el trabajo que hizo Sandra Cuevas.

Ricardo Monreal, también exalcalde de Cuauhtémoc (2015-2017), la apadrinó, pero ahora mantienen una enemistad donde ella identifica la razón de los supuestos ataques en su contra: “Es el trío que está queriendo formar una línea discursiva de corrupción en contra de Sandra Cuevas. Es un golpeteo político con el que me quieren hacer ver como una mala funcionaria pública, una mujer corrupta, que extorsiona, lo cual es totalmente falso, porque al día de hoy no tienen un solo documento, una sola prueba.

—Se refiere a una relación entre Alessandra Rojo de la Vega y Ricardo Monreal. ¿Usted ha sabido algo sobre Ricardo Monreal ejerciendo sus intereses políticos en Cuauhtémoc?

—Pues todos lo sabemos, todos los que vivimos en la alcaldía Cuauhtémoc, todos los que conocemos de la política en la alcaldía, nos damos perfectamente cuenta de que hay una relación con Ricardo Monreal y la encargada de Cuauhtémoc.

—¿Puede dar pruebas de esta relación?

—Todo su personal, empezando por Javier Gómez, que es su coordinador, operador de vía pública (...). Este hombre también es el operador de Monreal y continúa trabajando en la alcaldía. Lo regresaron, yo lo corrí, lo regresan, pero él es operador de Ricardo desde hace 25 años.

—¿Cuando usted estuvo al frente de la alcaldía no hubo nadie cercano a Monreal en estos puestos?

—Estuvieron al principio y después los corrí a todos. A todos.

“Un enemigo como lo es Monreal”

Durante la entrevista relata que su relación con Monreal inició después de que obtuvo el triunfo en Cuauhtémoc, cuando él se acercó con la intención de potencializar el trabajo de la alianza conformada por el PAN, PRI Y PRD.

—¿Por qué un operador de Morena querría fortalecer la alianza opositora?

—Porque no tiene cabida, porque no tiene la suficiente potencia dentro de Morena. Él siempre va a ser uno más, pero no va a ser una de las personas principales, no va a ser jamás candidato a la presidencia de la República, jamás va a lograr ser candidato a la jefatura de gobierno. Entonces como él no puede lograr esos espacios dentro de Morena, busca que sea a través de la alianza.

—¿Cuáles serían los motivos por los que acusa a Monreal de atentar contra su vida?

—En su momento fue que no quise ayudar para que su hija fuera la alcaldesa de Cuauhtémoc.

—¿Y después?

—Pues es lo mismo, el coraje que no haya quedado su hija.

—¿Es coraje lo que tiene Monreal? ¿No hay un interés político u otro tipo de intereses detrás de esas amenazas que usted acusa?

Pues eso tendríamos que preguntárselo a él, yo solamente puedo hablar de lo que sé, de lo que me consta, y lo que me consta es que entre él y yo hubo una separación, un distanciamiento a partir de que yo me niego a ayudarle a su hija.

—Ya pasaron más de dos semanas desde que usted hizo esta acusación. ¿Sigue sintiendo que su vida está en riesgo?

—Siempre, desde que yo salí de la alcaldía Cuauhtémoc, a partir del 2 de junio, en donde se dan los números y no favorecen a Catalina Monreal. Pues a partir de ahí y hasta que esté yo aquí en este mundo, pues voy a sentir el temor, la inseguridad, de tener un enemigo como lo es Ricardo Monreal.