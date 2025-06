“Hay avances... pero no vamos a fabricar culpables”: Alcalde sobre caso de colaboradores ejecutados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En la investigación sobre el homicidio de los dos colaboradores cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada, “hay avances… pero no vamos a fabricar culpables”, aseguró la fiscal general de Justicia capitalina (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján.

Al cumplirse cuatro semanas de la ejecución de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la mandataria local, respectivamente, la prensa cuestionó a la funcionaria ayer en conferencia conjunta sobre la investigación del caso.

“Asegurar que hay avances, que estamos trabajando de manera muy dura, de manera científica y técnica, para que este delito no quede impune. Que no vamos a fabricar culpables, que no nos vamos a acelerar con las detenciones, sin antes tener las pruebas necesarias para aprobar este delito ante los tribunales”, respondió.

La fiscal Alcalde recordó la decisión de “guardar el sigilo de la investigación”, que tomaron la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y su homóloga federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Por el tipo de información que hemos recabado, es importante guardar el sigilo, para no comprometer el éxito de la investigación”, repitió.

Según dijo, ha habido “excelente coordinación” con las secretarías mencionadas, “que están participando de manera activa en investigación que se lleva en la Fiscalía”.

Alcalde Luján afirmó que las autoridades tienen reuniones “permanentes” sobre el caso y recalcó: “este tipo de investigaciones son complejas, requieren tiempo y cautela en lo que se informa”.

Incluso, argumentó que ya “hay precedentes en relación a los tiempos que toman este tipo de investigaciones y es fundamental que no únicamente recabemos la información suficiente, sino que generemos las pruebas necesarias, para poder probar este caso ante los jueces”.

Tras el doble crimen ejecutado por un sicario la mañana del martes 20 de mayo en plena calzada de Tlalpan, a unos metros de la estación Xola de la Línea 2 del Metro, no ha habido ninguna persona detenida ni se han revelado detalles del móvil del ataque directo.

En su edición impresa de junio, Proceso publicó el reportaje “Balas con carga política en el homicidio de los colaboradores de Clara Brugada”, en el cual reveló partes del análisis policial preliminar, elaborado por un grupo de expertos sobre el caso.

En el documento se detalla que la investigación “se ha centrado en el entorno ‘laboral y personal’ de las víctimas, ha descartado diversos móviles del ataque, entre los que se desprenden que no fue un intento de robo y que la agresión tampoco tiene ‘huellas’ de que fuera orquestado, planteado o financiado por algunos de los más de 60 grupos criminales que se disputan el control de la venta de drogas, extorsión y homicidio en calles de la Ciudad de México”.