Rojo de la Vega explica “lo que realmente pasó” con el operativo en el Multiforo Alicia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, llamó “incompetente” al Gobierno de la Ciudad de México, liderado por Clara Brugada, y lo culpó de mentir respecto al operativo militar en el Multiforo Cultural Alicia, durante un concierto del artista vasco Fermín Muguruza.

La noche del 30 de mayo último se registró un operativo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Guardia Nacional, quienes con armas largas interrumpieron el evento y desalojaron el recinto cultural, ubicado en la colonia Santa María la Ribera, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos causaron conmoción en redes sociales, en tanto, el Gobierno de la Ciudad de México se deslindó del suceso y mostró hermetismo para aclarar cómo o bajo qué orden llegaron los uniformados a desalojar el Foro.

Por su parte, Rojo de la Vega difundió un video el 31 de mayo, expresando su preocupación ante el suceso y lamentando la incompetencia de la autoridad capitalina:

“Qué lamentable es que, ante su incompetencia, mientan. No sé qué me da más temor, que el Gobierno de la Ciudad de México no tenga conocimiento alguno de lo que hacen sus subordinados, o que, teniendo conocimiento, decidan mentir. Cualquiera de las dos es inaceptable”, sentenció.