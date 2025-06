Rinden homenaje a Ximena Guzmán y José Muñoz a puerta cerrada (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A puerta cerrada y en sigilo, como se ha mantenido desde hace un mes el caso, integrantes del gobierno de Clara Brugada organizaron un homenaje póstumo a sus colaboradores acribillados a plena luz del día en la Calzada de Tlalpan, el pasado 20 de mayo.

La ceremonia privada se organizó en medio de la impunidad que hasta ahora existe en el caso, pues ninguna persona ha sido detenida como autor material ni intelectual del doble crimen que conmocionó no solo a la capital, sino a todo el país.

Aunque no se ha hablado de alguna línea de investigación concreta, en su edición impresa de junio Proceso publicó que análisis policiales y entrevistas de expertos en seguridad hablan de que se trató de presunta violencia política contra el gobierno de la exalcaldesa de Iztapalapa.

El mediodía de este viernes, el Museo de la Ciudad de México, recinto constantemente utilizado por el gobierno capitalino para realizar actos oficiales, abrió sus puertas para familiares, amigos y seres queridos de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de gobierno, respectivamente, pero las cerró para la prensa, que no fue convocada.

El acto fue organizado por “algunos secretarios y secretarias” del gabinete, así como por familiares y amigos de las víctimas, según el equipo de Comunicación del gobierno local.

El hecho fue tan discreto que no destacó ningún operativo de seguridad ni de tránsito en los alrededores. De acuerdo con el diario La Prensa, la entrada estuvo restringida a una lista previa que marcaba solo dos acompañantes por persona. Acudieron funcionarios del gobierno local y algunos del federal, mismos que fueron recibidos por la secretaria de Turismo capitalino, Alejandra Frausto.

En el homenaje, familiares de las víctimas pidieron que se haga justicia por el asesinato de Guzmán y Muñoz.

Brugada insiste: “No habrá impunidad"

Al Museo, ubicado a unos pasos de la estación Pino Suárez de las líneas 1 y 2 del Metro, acudió Brugada Molina minutos después de encabezar la entrega de la Pensión Hombres Bienestar e Ingreso Ciudadano Universal en el Zócalo capitalino.

Ahí, ante cientos de personas, la jefa de gobierno aseguró que, a un mes del ataque directo contra sus colaboradores, el crimen no quedará impune.

“A sus familias, a sus seres queridos y a toda la sociedad, les reiteramos nuestro compromiso: no habrá impunidad y vamos a seguir actuando con firmeza y responsabilidad para que este crimen no se quede sin castigo”, dijo.

Como lo expresó aquel 20 de mayo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, apenas tres horas después del doble homicidio, la funcionaria reiteró que “en ningún momento hemos dejado de trabajar por la justicia, como en ningún otro caso en esta ciudad".

Luego se trasladó al Museo de la CDMX para asistir al homenaje de quienes llamó sus amigos.

El acto de la funcionaria no fue registrado en su agenda y al que no tuvieron acceso los periodistas que todos los días cubren las actividades oficiales de la morenista.

Un mes de sigilo

Desde aquella mañana del 20 de mayo, Clara Brugada y Bertha Alcalde, fiscal de la CDMX, se han mantenido bajo el guion marcado desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el sentido de que hay avances en la investigación pero que, por su complejidad, se acordó guardar completo sigilo.

Lo más reciente que declaró la fiscal fue el pasado miércoles 18, cuando aseguró: "Que hay avances, que estamos trabajando de manera muy dura, de manera científica y técnica, para que este delito no quede impune. Que no vamos a fabricar culpables, que no nos vamos a acelerar con las detenciones, sin antes tener las pruebas necesarias para aprobar este delito ante los tribunales”.

Los únicos indicios

El único informe sobre la investigación del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz lo ofrecieron Bertha Alcalde y el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, el pasado 21 de mayo, un día después del crimen que dejó en entredicho el combate del gobierno de Brugada a la violencia y la inseguridad en la CDMX.

Esa tarde, los funcionarios dieron detalles de las indagatorias realizadas las primeras horas después del crimen ocurrido minutos después de las 7 horas en la Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Napoleón, en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez.

“Se trató de un ataque directo y con un grado importante de planeación; quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa. El ataque necesariamente implicó una inversión considerable de recursos humanos, logísticos y materiales", dijo la exdirectora del ISSSTE.

A continuación, se enlistan los hallazgos mencionados: