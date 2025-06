Paro del Poder Judicial en CDMX continuará de manera indefinida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego de cuatro horas y media de negociaciones, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México y autoridades del gobierno capitalino no lograron ningún acuerdo, por lo que el paro de labores en los juzgados continuará de manera indefinida.

Esta tarde, el Oficial Mayor del Tribunal, los representantes de todas las sedes de la institución y funcionarios de la Secretaría de Gobierno capitalino sostuvieron una mesa de negociación en la que ofrecieron a los trabajadores que a partir del 15 de septiembre próximo se establecería un incremento salarial aplicable para el año 2026 a cambio de que levantaran el paro a partir de mañana.

Aunque nueve representantes votaron a favor de la propuesta, siete en contra y uno se abstuvo, finalmente dieron marcha atrás a la firma del acuerdo porque las autoridades capitolinas no precisaron a cuánto ascendería el aumento debido a que se debe realizar un estudio presupuestal.

“Nos dicen nuestros compañeros que no podemos ceder, estamos esperando un porcentaje cierto de incremento y tanto la presidencia del tribunal como la secretaría de gobierno de la ciudad de México nos dicen que no nos pueden dar una cifra cierta hasta que no haya un estudio de recortes presupuestales dentro de diversas partidas que ya están destinadas al tribunal”, señaló Eduardo Vélez, representante de los trabajadores del edificio Patriotismo al salir de la reunión.

“El paro sigue, nosotros tenemos la confianza de todas las sedes y no podemos defraudar esa parte, nosotros qué más quisiéramos para ya poder abrir y dar atención al público pero también nuestras demandas no pueden quedar sin atenderse”.

Explicó que el estudio de recortes aludido por las autoridades, estará listo hasta el próximo 15 de septiembre, fecha en la que será posible conocer la cantidad del incremento salarial ofrecido por las autoridades y el bono que les prometieron.

Sin embargo, descartó que el paro continúe hasta esa fecha pues en los próximos días habrá otra mesa de negociación pues por lo menos solicitan que se garantice el incremento de un 2 o 3% salarial.

“Necesitamos que nos den un porcentaje cierto, o sea, si nos dicen que nos van a dar un 2 o 3% y que no nos lo paguen a esta fecha sino que se pague hasta el mes de diciembre, como hicieron con los maestros, la primera y segunda quincena sin pago retroactivo, entonces ese es un incremento virtual para, con base en él, iniciar el 2026”, explicó.

“Si no nos lo dan, tendremos que seguir considerando las sedes la apertura, nosotros lo que sabemos hacer es trabajar pero también tenemos que hacer valer nuestros derechos como trabajadores y que lo han hecho otras instituciones legítimamente”.

Durante la reunión el gobierno capitalino indicó a los trabajadores que no puede haber una partida especial para el incremento que solicitan, por lo que deben esperar a que se analice el presupuesto para el próximo año.

“Nos dijeron que recapacitemos, que analicemos con nuestras sedes qué tanto podemos coloquialmente “aflojar” de nuestros reclamos para que podamos aceptar una vez que tengamos una nueva postura”, comentó Vélez.

Antes de entrar a la reunión Fadlala Akabani Hneide, subsecretario de Gobierno CDMX, indicó que si los trabajadores rechazaban levantar el paro, la responsabilidad caerá sobre ellos.

“Si ellos dicen que no, estará en su decisión la responsabilidad ante los ciudadanos de la capital y sobre todo a quienes están queriendo servicios del poder judicial, juicios de carácter civil, mercantil, penal, laboral y la ciudadanía está esperando que ya se abra”, dijo.